الأحد, 01 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

مقتل 5 في إطلاق نار بتكساس الأمريكية

الأحد 01 سبتمبر 2019 03:49 م بتوقيت مسقط

مقتل 5 في إطلاق نار بتكساس الأمريكية

تكساس - الوكالات

أعلنت السلطات الأمريكية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي في غرب ولاية تكساس.

وأضافت شرطة مدينة أوديسا أن أول المصابين كان رجل شرطة حاول اعتراض طريق المسلح الذي كان يقود سيارة في أنحاء مدينتي أوديسا وميدلاند.

وأكدت أن المشتبه به اختطف سيارة تابعة لشركة خدمات بريد أمريكية، وأن الدوافع وراء الحادث لا تزال غير معلومة.

وأعلنت الشرطة أن مشتبهاً به، وهو رجل أبيض، قُتل بالرصاص بالقرب من منطقة سينيرجي في أوديسا، وأن إطلاق النار قد توقف في الوقت الحالي، لكن تقارير أفادت بأن التحقيق يجري مع مشتبه بهم آخرين.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ بعد أن أوقف ضابط شرطة سيارة كانت تسير على طريق سريع في ميدلاند.

وأضافت الشرطة أن سائق السيارة فتح النار على الضابط قبل أن يسرق سيارة خدمات بريد أمريكية، ويفتح النار على الناس عشوائياً وهو يقود السيارة.

وقُتل المشتبه به بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خارج دار سينما في مدينة أوديسا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر إنه كان يتابع مع الشرطة تطورات حادث إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أكد نائب الرئيس مايك بينس، في مؤتمر صحفي، إنه والرئيس ترامب "عازمان على العمل مع قادة الحزبين في الكونغرس، على اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الآفة والفظائع الجماعية في البلاد".

وفي بيان منفصل قال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، إنه "مرتعب من رؤية مثل هذا العمل الذي لا معنى له".

أما حاكم الولاية غريغ أبوت فقال "لن نسمح للكراهية والعنف أن يتغلبا ويسيطرا على ولايتنا، سنتحد كما نفعل دائمًا، للرد على هذه المأساة".

وكانت شرطة أوديسا قد أعلنت في منشور على موقع فيسبوك، أن "شخصاً أو ربما شخصين يتجولان في مدينة أوديسا ويطلقان النار بشكل عشوائي على الناس".

من جهتها، قالت الشرطة في مدينة ميدلاند المجاورة "نعتقد أن هناك إثنين من المشتبه بهم يستقلان سيارتين منفصلتين، الأولى شاحنة تويوتا صغيرة ذهبية اللون، والأخرى شاحنة بريد بيضاء اللون تابعة لشركة "يو آس بي"، ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة والبقاء في منازلهم.

ولم يتم تحديد الدافع وراء الحادث، حسبما ذكرت مصادر الشرطة في المدينتين حتى الآن.

تأتي عمليات إطلاق النار بعد أربعة أسابيع من حادث إطلاق مسلح نار عشوائي في مدينة إلباسو في تكساس، خلف 22 قتيلا وأصاب 24 آخرين بجروح.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أبريل 2018

إصابة مدني وشرطيين في إطلاق نار بتكساس

المزيد

21 فبراير 2016

مقتل 6 في إطلاق نار في ولاية ميتشيجن الأمريكية

المزيد

20 سبتمبر 2018

بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار بماريلاند الأمريكية

المزيد

19 مايو 2018

بالفيديو..شاب مسلح يقتل 10 في مدرسته الثانوية بتكساس الأمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الطلاب العمانيون في فلوريدا يبدأون تنفيذ "خطة الإخلاء" .. وترامب يحذر من "أكبر الأعاصير"

المحليات - أخبار

ثبوت رؤية هلال المحرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

بيان قطري حول "القصف الإماراتي لليمن"

دولي - أخبار

تحذير للعمانيين المبتعثين في فلوريدا الأمريكية

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

رياضة - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة