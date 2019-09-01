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وفد إيراني إلى باريس لبحث المقترحات الفرنسية

الأحد 01 سبتمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

وفد إيراني إلى باريس لبحث المقترحات الفرنسية

عواصم - الوكالات

يزور باريس غدا الاثنين وفد إيراني برئاسة المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، لبحث حزمة مقترحات فرنسية بصدد الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على طهران.

ويضم الوفد السياسي الاقتصادي وفقا لمدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي ممثلين عن وزارة النفط والبنك المركزي الإيراني، حيث يأمل الجانب الإيراني في أن "تفضي المباحثات إلى نتائج إيجابية".

وأكد واعظي أن الوفد "سيناقش المقترحات الجديدة التي قدمها ماكرون بعد أن كانت طهران رفضت جزءا كبيرا من مقترحات وافقت عليها مجموعة الدول السبعة".

وأضاف أن البلدين تبادلا مقترحات قبل أسبوعين، كما قامت طهران "بتعديل مقترح فرنسي".

ولفت واعظي إلى أن "الاتصال الهاتفي بين الرئيسين روحاني وماكرون أمس استمر لساعتين، وبحثا قضايا سياسية واقتصادية تتعلق بالعلاقات المصرفية".

يذكر أن ماكرون كان عرض في وقت سابق إما تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل"، في مقابل امتثال طهران التام للاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

 

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