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بالفيديو.. 70 قتيلا وجريحا في انفجار مصنع للكيماويات بالهند

السبت 31 أغسطس 2019 04:34 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. 70 قتيلا وجريحا في انفجار مصنع للكيماويات بالهند

 

 

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات بالهند إلى أكثر من 70 قتيلا وجريحا .

وذكرت الشرطة الهندية أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 58 آخرون، في أعقاب انفجارات بمصنع كيماويات غرب الهند اليوم السبت، وسط توقعات بوجود عمال آخرين محاصرين، فيما تتواصل عمليات إنقاذ في المصنع الواقع على مشارف مدينة دهول في ولاية ماهاراشترا.

وقال قائد الشرطة الإقليمية، فيشواس باندهار "قُتل 12 شخصا وأصيب 58. معظمهم من عمال المصنع. بعض الضحايا من المزارعين والسكان في المناطق المجاورة".

وأضاف "أن برميلا يحتوي على كيماويات انفجر، ما تسبب ، فيما يبدو، في وقوع سلسلة من الانفجارات المماثلة".

وذكرت تقارير إخبارية أن الانفجارات كانت مدوية للغاية إلى حد أنه كان يمكن سماعها في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات، وتسببت في اهتزاز المنازل والمباني بالمنطقة المجاورة.

وأظهرت قنوات إخبارية صورا لسحب من الدخان الأسود يتصاعد من المصنع.

وأشار مسؤول شرطة المنطقة، راجو بهوجبال، إلى احتمالات حصار العديد من العمال الآخرين في المصنع، مضيفا أن هناك روايات عن وجود مئة عامل بالمصنع ، وقت وقوع الحادث.

وأضاف أن حصيلة الوفيات يمكن أن ترتفع، حيث تردد أن حالة العديد من المصابين خطيرة.

 

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