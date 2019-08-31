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بالفيديو.. إصابة 10 في إطلاق نار بأمريكا

السبت 31 أغسطس 2019 04:00 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. إصابة 10 في إطلاق نار بأمريكا

ألاباما - الوكالات

أصيب 10 شبان على الأقل في حادث إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة في ملعب لكرة القدم بولاية ألاباما جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث بعد مباراة بين فريقين لطلاب الثانوية في مدينة موبيل جنوبي الولاية.

وأفادت الشرطة المحلية، بأن المصابين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ونقلوا إلى المستشفى، بينما تم توقيف شخصين على خلفية الحادث.

ويعتبر هذا آخر حادث في سلسلة عمليات إطلاق النار التي هزت الولايات المتحدة خلال هذا الشهر، وكان أكثرها دموية الهجوم الذي خلف 22 قتيلا في مركز تجاري بمدينة إل باسو بولاية تكساس في 3 أغسطس.

 

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