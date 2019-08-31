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تحذير للعمانيين المبتعثين في فلوريدا الأمريكية

السبت 31 أغسطس 2019 02:36 م بتوقيت مسقط

تحذير للعمانيين المبتعثين في فلوريدا الأمريكية

 

عواصم - الوكالات

أصدرت ملحقية السلطنة الثقافية بواشنطن، بيانا تحذيريا للمبتعثين في ولاية فلوريدا مع اقتراب إعصار دوريان والمتوقع أن يصل اليابسة بتاريخ 2-3 سبتمبر المقبل، ودعت الجميع لاتباع التعليمات التي يصدرها المسؤولون في الجامعات والسلطات المحلية بالولاية.

ويعكف سكان ولاية فلوريدا الأميركية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وذكرت التوقعات الجوية أن الإعصار وهو حاليا عاصفة من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات، يمكن أن يصبح أقوى ويتحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة قبل أن يصل الى الساحل، إلا أنه من غير المعروف أين سيضرب تحديداً.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديسانتيس "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو الفين من عناصره في حالة تأهب كما سيضع ألفين آخرين اليوم السبت.

ويتحرك الإعصار باتجاه شمالي غربي بسرعة 17 كلم في الساعة، ويتوقع أن يضرب منطقة ما على ساحل فلوريدا في وقت متأخر من الاثنين وصباح الثلاثاء، بحسب المركز.

 

 

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