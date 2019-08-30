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ولادة أول طفل عربي بـ 4 عيون وفمين

الجمعة 30 أغسطس 2019 03:52 م بتوقيت مسقط

ولادة أول طفل عربي بـ 4 عيون وفمين

 

شهدت محافظة حلب حالة طبية نادرة حيث ولد طفل سوري لديه تشوه بالرأس والوجه، وعلى خلاف الأطفال العاديين لهذا الرضيع أربع عيون وفمان اثنان.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الطفل المصاب بحالة تشوه نادرة ولد في مستشفى أبو قلقل في مدينة منبج في حلب.

وقال الطبيب المشرف في مشفى أبو قلقل إن احتمال حدوث مثل هذه الحالة واحد من كل مليون حالة ولادة، مضيفاً أن جسد الطفل سليم، لكن في عظام الجمجمة والرأس تبرز أربع عيون وفمان، والرأس شبه كروي.

وتابع الطبيب رغم أن الطفل ما زال على قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع ولا يتقبل الشرب أيضاً وذلك طبيعي لهذه الحالة، وهي ميؤوس منها ولا يوجد علاج لها.

وأعرب الطبيب المشرف عن أسفه، لأن مثل هذه الحالات لا تبقى على قيد الحياة، هذا وتوقع احتمال بقائه حياً لمدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وأشار إلى أن والدي الطفل كانا على دراية بتشوه طفلهما في الصور الإيكوغرافية، لكنهما أصرا على إتمام الولادة والاحتفاظ بالجنين.

وأكد الطبيب على ضرورة رفع مستوى الثقافة الطبية في المجتمع، وخاصة لدى النساء وضرورة خضوعهن لمراقبة طبية في فترات الحمل الأولى وحتى الولادة.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إنجاب أطفال بتشوهات خلقية منها تنافر الزمر بين الزوجين، وأسباب جينية مثل التثلث الصبغي، ونقص حمض الفوليك المعروف بـ(ب 9) ، ومرض السكري لدى الحامل، والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

 

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