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منع سفينة حربية أمريكية من دخول ميناء تشينجداو الصيني

الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:17 م بتوقيت مسقط

منع سفينة حربية أمريكية من دخول ميناء تشينجداو الصيني

 

عواصم - الوكالات

رفضت الصين الرد على طلب من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لدخول ميناء تشينجداو في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصدر أنه كان من المفترض أن تصل السفينة إلى الميناء يوم الأحد، لكن الصين رفضت الطلب. كما أشار إلى أن السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية قامت بزيارات عشوائية إلى الصين للمرة الأخيرة في عام 2017.

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة منذ عام 2018. خلال هذا الوقت، عقدت البلدان مفاوضات أكثر من مرة، وأشارت فيها إلى التقدم المحرز في حل التناقضات التجارية، ولكن نتيجة ذلك، زادت مرة أخرى رسوم الاستيراد على سلع بعضها البعض.

وقع آخر تفاقم للصراع التجاري يوم الجمعة الماضي، عندما أعلنت الصين عن نيتها فرض رسوم إضافية على استيراد البضائع الأمريكية بمبلغ 75 مليار دولار سنويًا في الفترة من 1 سبتمبر/أيلول إلى 15 ديسمبر/كانون الأول. رداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن واشنطن ستفرض رسومًا على البضائع من الصين بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من 1 سبتمبر، ليس بمعدل 10% ، كما كان مخطط له، ولكن 15%، بزيادة قدرها 250 مليار دولار من مجموعة أخرى من السلع من 1 أكتوبر/تشرين الأول لن يكون 25 %، ولكن 30 %.

 

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