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القوات الحكومية اليمنية تسيطر على زنجبار

الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:58 م بتوقيت مسقط

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على زنجبار

عدن – الوكالات

أعلنت القوات الحكومية في اليمن، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

من الجدير ذكره أن زنجبار تبعد عن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، حوالى 60 كلم.

يأتي ذلك، بعدما أقر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بهزيمة المجلس في شبوة، متعهدا بإعادة بناء "قوات النخبة" وبالنصر.

وقال الزبيدي، "إن المجلس الانتقالي لن يحمل المسؤولية لأحد، ولن يتهم جهات داخلية أو خارجية بأنها خذلته، كما تفعل ذلك ما تسمى بالحكومة اليمنية وقياداتها التي تلجأ عادة إلى التباكي وكيل الاتهامات والشتائم والتجريح والإساءة حتى لدول التحالف، بل إنه يتحمل المسؤولية الكاملة بكل شجاعة لما حصل لقواته في شبوة".

ولفت عيدروس إلى أن ما حدث دلالة واضحة على عدم وجود أي جدية تجاه التخلص من جماعة الحوثي في الشمال، وقد بينت العملية التي حدثت في شبوة حاجة قيادة التحالف العربي إلى مراجعة الوضع في الشمال طيلة السنوات الأربع الماضية، بشكل دقيق ومفصل.

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