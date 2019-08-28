"رسائل على الجدران" تفجر غضب السكان في أستراليا

ترجمة- رنا عبد الحكيم

اتُهمت امرأة أسترالية تبلغ من العمر 36 عامًا تقطن في ضاحية فرانكستون بمدينة ملبورن بإلحاق أضرار متعمدة، بعد أن غطت العديد من جدران الأماكن العامة برسائل كتابية موجهة إلى شخص يدعى كريس، وهو الأب المزعوم لطفلها الذي لم يولد بعد.

وبحسب ما نشره موقع "أوديتي سنترال"، فقد وقعت تلك الحادثة يومي 29 و30 يوليو عندما بدأت المرأة في الكتابة على الجدران في مناطق ترفيهية حول فرانكستون، وحثت شخصًا يدعى كريس على "الاتصال قبل ولادة الطفل". وبدأ السكان في نشر صور للرسائل المكتوبة على الجدران على صفحة Community Notice board على موقع "فيسبوك"، ولاقت رواجًا واسعًا. وتم التقاط صور لنفس الرسالة في مختلف الأماكن العامة، وحفلات الشواء، وأبواب المراحيض العامة، وممرات المشاة والجدران، ما دفع المستخدمين إلى أن يطالبوا المدعو كريس إلى الاتصال بمن كتب تلك الرسائل.

"كريس ... هل يمكنك الاتصال بها قبل أن تدمر المدينة بأكملها؟"، كان هذا أحد تعليقات مستخدمي فيسبوك على الصور المنشورة.

من جهته، صرح عمدة فرانكستون مايكل أورايلي لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأسترالية أن السلطات المحلية علِمَت بأمر الرسائل المكتوبة على الجدران بعد أن تلقت العديد من البلاغات من السكان عبر الإنترنت. وأضاف أنه تم التعامل فورا مع الكتابات وتم إزالتها، لكن السلطات أعربت عن أملها في أن تنظر الأطراف المعنية "في طرق أكثر بناءة وقانونية للتواصل في المستقبل".

وانخرطت الشرطة في التحقيق بشأن أعمال التخريب في محاولة للعثور على الجاني. وفي الأول من أغسطس، أعلنت الشرطة أنها وجهت تهمة لامرأة تبلغ من العمر 36 عامًا بكاتبة رسائل على الجدران. كما تم اتهامها بإلحاق أضرار جنائية متعمدة، وسيتعين عليها المثول أمام محكمة فرانكستون في 13 ديسمبر المقبل.