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مصير مجهول لركاب سفينة غارقة قبالة ليبيا

الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

مصير مجهول لركاب سفينة غارقة قبالة ليبيا

جنيف - رويترز

ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شارلي ياكسلي أمس أن هناك مخاوف من مقتل أو فقد نحو 40 شخصا في أحدث واقعة لغرق سفينة قبالة ساحل ليبيا، وأن عدد الناجين ربما بلغ نحو ستين.

وقال ياكسلي على تويتر "ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا". وأضاف أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.  نحو 60 شخصا ربما أُنقذوا وعادوا إلى الشاطئ. تشير التقديرات إلى أن هناك 40 شخصا على الأقل بين قتيل ومفقود.

وكثيرا ما تنقلب سفن متهالكة وعلى متنها أعداد كبيرة من المهاجرين قبالة ساحل ليبيا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم الأسبوع الماضي وانقلب قارب يقل نحو 250 الشهر الماضي.

ويلقى آلاف حتفهم سنويا في البحر المتوسط من بين مئات الآلاف حاولوا العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية، غير أن عدد من يقدمون على هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر يتراجع.

 

 

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