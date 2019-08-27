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تدريب أعضاء "هواة العود" على "المؤلفات الموسيقية المعاصرة"

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

يَتَواصل بالجمعية العُمانية لهُواة العود -التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني- البرنامج التدريبي "المؤلفات الموسيقية المعاصرة"، والذي يستمر لنهاية سبتمبر؛ حيث يشمل البرنامج تدريب المشاركين على مقطوعات موسيقية معاصرة في صيغ آلية عربية مختلفة لبعض المؤلفين المعاصرين العمانيين والعرب، ويقدم البرنامج الدكتور المدثر أبو الوفا، موسيقِي وإخصائي شؤون العازفين بالجمعية.

البرنامج يستهدف أعضاء الجمعية الذين تلقوا دورات تدريبية تأسيسية وحققوا من خلالها مستوى جيدا يؤهلهم لعزف مقطوعات موسيقية معاصرة مختلفة.

وتهدف الجمعية من تنفيذ البرنامج إلى الاستفادة من التقنيات التي تشتمل عليها المقطوعات، وإضافة خبرات للأعضاء تساعدهم على فهم كيفية بناء جمل موسيقية ذات معنى، وتحصيل بعض المقطوعات الموسيقية إلى رصيدهم الفني ترفع المستوى التقني لديهم، وتفيدهم في تقديم الحفلات والفعاليات الفنية المختلفة للجمعية أو لأية جهات أخرى.

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