"قصر البستان" يحتفل مع الطلبة بالعودة إلى المدارس

مسقط – الرؤية

أطلق فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون مؤخرا مبادرة "العودة إلى المدرسة" لمساعدة الطلاب وتشجيعهم في بداية العام الدراسي الجديد ضمن التزامه بدعم المجتمع المحلي.

وانضم فريق عمل الفندق إلى طلاب الصف الأول بمدرسة التوفيق للتعليم الأساسي في منطقة سداب بولاية مطرح وقدموا لهم الحقائب والأدوات المدرسية واشتركوا معهم في عدد من الأنشطة المرحة لرسم البسمة على وجوههم.

وقالت كاترين هيرز، مدير عام فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون: منذ تأسيس فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون، ونضع المجتمع في مقدمة أولوياتنا وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمكين وتشجيع جيل المستقبل من الشباب. وقد سعدنا كثيرا بالانضمام لطلاب مدرسة التوفيق للتعليم الأساسي حيث قضينا معهم أوقاتا مُفعمة بالمرح شاركناهم خلالها أول خطواتهم في رحلتهم الدراسية.

ومن خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية الذي يحمل اسم "التأثير المجتمعي" يلتزم فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون وفريقه بالمساهمة بدورٍ إيجابي في حياة أفراد المجتمع المحلي من خلال عددٍ من المبادرات والأنشطة الخيرية والتعليمية والتطوعية. وكان الفندق قد أطلق مؤخرا برنامجه "فندقيو الغد" وأتاح خلاله الفرصة لعددٍ من الطلاب للعمل في أقسام الفندق المختلفة بهدف تعريفهم بعالم الضيافة وتشجيعهم وإلهامهم للانضمام إلى هذا القطاع الحيوي في المستقبل.