الحوثيوين: أطلقنا صاروخا على مواقع للجيش السعودي .. و"التحالف" يعترض طائرة مسيرة

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات الجيش السعودي في نجران.

وقالت "أنصار الله" إن الصاروخ الباليستي أطلق على تجمعات للجيش السعودي في نجران، جنوب غربي المملكة، وتسبب في وقوع قتلى وجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات للجيش السعودي والمخدوعين في سقام بنجران".

وأضاف قائلا "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، والعملية موثقة بالصوت والصورة".

وأوضح سريع، "ويعتبر هذا الصاروخ نوعا جديدا دخل الخدمة قبل فترة".

إلى ذلك أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من صنعاء.

وذكرت قناة "العربية" أن التحالف أعلن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيات من صنعاء".

​وكان المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، قد أعلن، أمس الاثنين: "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط)".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في اليوم نفسه، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات "قاصف كا-2" على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.