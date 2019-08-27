الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الحوثيوين: أطلقنا صاروخا على مواقع للجيش السعودي .. و"التحالف" يعترض طائرة مسيرة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:22 م بتوقيت مسقط

الحوثيوين: أطلقنا صاروخا على مواقع للجيش السعودي .. و"التحالف" يعترض طائرة مسيرة

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات الجيش السعودي في نجران.

وقالت "أنصار الله" إن الصاروخ الباليستي أطلق على تجمعات للجيش السعودي في نجران، جنوب غربي المملكة، وتسبب في وقوع قتلى وجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات للجيش السعودي والمخدوعين في سقام بنجران".

وأضاف قائلا "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، والعملية موثقة بالصوت والصورة".

وأوضح سريع، "ويعتبر هذا الصاروخ نوعا جديدا دخل الخدمة قبل فترة".

إلى ذلك أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من صنعاء.

وذكرت قناة "العربية" أن التحالف أعلن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيات من صنعاء".

​وكان المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، قد أعلن، أمس الاثنين: "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط)".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في اليوم نفسه، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات "قاصف كا-2" على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 ديسمبر 2017

الحوثيون: أطلقنا صاروخا باتجاه أبو ظبي .. والإمارات تنفي

المزيد

03 أغسطس 2019

استهداف صاروخي لمعسكر للجيش السعودي في نجران

المزيد

08 ديسمبر 2015

سوريا تتهم "التحالف" بقصف معسكر للجيش.. وأمريكا تنفي وتلصق الغارة بروسيا

المزيد

08 ديسمبر 2015

الحكومة السورية تتهم "التحالف" باستهداف معسكر للجيش.. وروسيا توافق على محادثات بشأن الأزمة في نيويورك

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البيماني يحث طلاب الدفعة الجديدة بجامعة السلطان قابوس على اختيار التخصصات المناسبة للقدرات والطموحات

المحليات - تعليم

موسم استثنائي في دار الأوبرا السلطانية.. و"الناي السحري" بطابع عماني مميز

المحليات - ثقافة

5 آلاف مخطوط عماني تروي سيرة أبناء السلطنة في صناعة الحضارة الإنسانية

المحليات - ثقافة

وزير الإسكان يقص شريط افتتاح مدينة "بي.بي.إتش" العمالية في الرسيل باستثمار 19 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

خبراء من 52 دولة يثرون مناقشات معرض ومؤتمر النفط الثقيل العالمي في مسقط

الاقتصاد - محلي

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة