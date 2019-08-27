الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أول تعليق رسمي إيراني على اللقاء المرتقب بين روحاني وترامب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:16 م بتوقيت مسقط

أول تعليق رسمي إيراني على اللقاء المرتقب بين روحاني وترامب

طهران - الوكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن اللقاء بين رئيسي إيران والولايات المتحدة غير ممكن حتى تعود واشنطن لتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

ونقلت قناة "إيريب"، اليوم الثلاثاء، عن ظريف قوله: "لقد قلت خلال زيارتي إلى بياريتز إنه لا يمكن أن يعقد لقاء بين رئيس إيران وترامب. لن يكون هناك لقاء ولا مفاوضات حتى تعود الولايات المتحدة إلى صيغة "5+1" وتنفذ التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه من الواقعي الاعتقاد بأن لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يحدث في الأسابيع المقبلة.

وذكر ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش لقاءات قمة مجموعة السبع: "لدي شعور جيد. يجب أن يكونوا طرفا جيدا، إذا فهمت ما أعنيه. لا يمكنهم أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا ذلك، فسوف يواجهون بعنف شديد للغاية".

وتابع ترامب: "أعتقد أنهم سوف يكونوا جيدين"، وتابع: "أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتسببون في ضرر بالغ".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 مارس 2018

تحديد موعد اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المزيد

26 مايو 2016

"لغة الثأر" تكتب سطور اللقاء المرتقب بين أتليتكو والريال بنهائي "أبطال أوروبا"

المزيد

06 مايو 2019

أول تعليق رسمي من الإمارات على وفاة علياء عبد النور

المزيد

11 مارس 2019

أول تعليق رسمي على انسحاب قضاة الجزائر من انتخابات الرئاسة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البيماني يحث طلاب الدفعة الجديدة بجامعة السلطان قابوس على اختيار التخصصات المناسبة للقدرات والطموحات

المحليات - تعليم

موسم استثنائي في دار الأوبرا السلطانية.. و"الناي السحري" بطابع عماني مميز

المحليات - ثقافة

5 آلاف مخطوط عماني تروي سيرة أبناء السلطنة في صناعة الحضارة الإنسانية

المحليات - ثقافة

وزير الإسكان يقص شريط افتتاح مدينة "بي.بي.إتش" العمالية في الرسيل باستثمار 19 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

خبراء من 52 دولة يثرون مناقشات معرض ومؤتمر النفط الثقيل العالمي في مسقط

الاقتصاد - محلي

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة