أول تعليق رسمي إيراني على اللقاء المرتقب بين روحاني وترامب

طهران - الوكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن اللقاء بين رئيسي إيران والولايات المتحدة غير ممكن حتى تعود واشنطن لتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

ونقلت قناة "إيريب"، اليوم الثلاثاء، عن ظريف قوله: "لقد قلت خلال زيارتي إلى بياريتز إنه لا يمكن أن يعقد لقاء بين رئيس إيران وترامب. لن يكون هناك لقاء ولا مفاوضات حتى تعود الولايات المتحدة إلى صيغة "5+1" وتنفذ التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه من الواقعي الاعتقاد بأن لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يحدث في الأسابيع المقبلة.

وذكر ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش لقاءات قمة مجموعة السبع: "لدي شعور جيد. يجب أن يكونوا طرفا جيدا، إذا فهمت ما أعنيه. لا يمكنهم أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا ذلك، فسوف يواجهون بعنف شديد للغاية".

وتابع ترامب: "أعتقد أنهم سوف يكونوا جيدين"، وتابع: "أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتسببون في ضرر بالغ".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.