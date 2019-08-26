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"بيت الغشام" تطلق مبادرة "الخدمة الذاتية" لاقتناء الكتب

الإثنين 26 أغسطس 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أطلقتْ مُؤسِّسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان -ممثلة في مكتبة بيت الغشام- مُبادرة خدمة البيع الذاتي، التي تُتِيح للقارئ اختيار الكتاب المطلوب من بين تشكيلة واسعة من الإصدارات المنوعة للمؤسسة، معرُوضة على رف خاص في مدخل مبنى المؤسسة الكائن بغلا أمام باب المكتبة.

وبمُوجب هذه المبادرة يُمكن للقارئ انتقاء الكتاب المطلوب في أي وقت، دون الحاجة لوجود مشرف المكتبة، وتسديد الثمن عبر إيداعه في حساب المؤسسة الموضح في لافتة معلقة على زجاج واجهة المكتبة الأمامية.

المبادرة تقوم على الثقة المطلقة في القارئ، وقد وضعت المؤسسة سعرا موحدا رمزيا للكتاب الواحد وهو ريال عماني واحد فقط، حيث يجد المشتري عبارة على لافتة تقول: "اختر ما تحب من الكتب وأودع المبلغ في حساب مؤسسة بيت الغشام".

وفي لمسة إنسانية، أتاحت المبادرة لمن لا يملك سعر الكتاب أن يختار كتابا واحدا من بين العناوين المعروضة، ويأخذه كهدية مجانية وفقا لما تنص عليه إحدى اللافتات: "إذا أعجبك كتاب ولا تسمح ميزانيتك بشرائه، تفضل باعتباره هدية من المكتبة".

وتأتي المبادرة ضمن جهود المؤسسة وأهدافها ومساعيها الحثيثة لنشر الثقافة وتعزيز القراءة، وتوفير الكتاب بأسعار ميسرة وفي متناول الجميع.

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