"الموج مسقط" يتبنى أفضل الممارسات البيئية في قراراته التنموية

مسقط- الرؤية

أثبت الموج مسقط، وجهة السلطنة المثالية لنمط الحياة العصرية والترفيهية، أن اتباع الممارسات الصديقة للبيئة وبما ينسجم مع رؤية عُمان 2040، يُمكن أن يحقق فوائد طويلة الأمد، حيث تعمل هذه الممارسات على زيادة القدرة التنافسية في السوق، وتعزيز الابتكار، فضلاً عن مساهمتها بشكل كبير في تقليل الضغط السلبي على البيئة.

وأكّد ناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط أن اتباع الممارسات الصديقة للبيئة يُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية الموج مسقط لافتاً إلى أنها تهدف لبناء مجتمع مستدام ليكون وجهة سياحية ذات طابع عالمي. وقال أيضاً: "إن الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع الأحيائي في مشاريعنا السكنية وملعب الجولف والمرسى ساعدت على جذب الاهتمام من قطاع السياحة العالمي، مشيراً إلى انسجامها في الوقت نفسه مع التوجّه الاستراتيجي للاستدامة في السلطنة". وأضاف: "سلّطنا الضوء على التزام الموج مسقط للحفاظ على البيئة في مشاركتنا الأخيرة بمبادرة "جي-كيبوس" أو مكعبات القمامة العالمية للبحار النظيفة، لكن لطالما كنا واضحين دائماً في ممارسات التشييد والبناء، وفي جهودنا المستمرة في الحفاظ على البيئة على الأرض وفي البحر، ما كفل لنا نيل الاعتراف من الجهات الدولية المعنية بالبيئة".

وتعد مبادرة "جي-كيوبس" (مكعبات القمامة) جزءًا من مبادرة بيئية عالمية يتم فيها جمع النفايات من البحار والمحيطات وضغطها في مكعبات مخلوطة بالصمغ بحجم 10 سم مكعب، والتي يمكن استخدامها في مشاريع فنية وغيرها، لتُعرض في معارض تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي أو بيعها لجمع المال دعماً للمبادرات البيئية. وقد قام الموج مسقط بإشراك المجتمع المحلي من خلال دعوة السكان لجمع نفايات البحر وتوثيقها، وتم بعدها عرض مكعبات النفايات المضغوطة في منطقة المرسى بلازا.

وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود الموج مسقط في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل مرسى الموج منذ فترة طويلة على ترسيخ اسمه إقليمياً عبر جهوده المستمرة في مجال التعامل مع النفايات البلاستيكية في البحر، فكان أول مرسى في المنطقة يحصل على شهادة "المرسى النظيف" العالمية، كما ساهم المرسى في دعم مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية الرائدة عالمياً مثل مزارع المحار والطلاء المانع للترسبات الحيوية. ويقود مرسى الموج أيضاً مبادرات بيئية مجتمعية مثل تنظيف الشعاب المرجانية والشواطئ.

وكان مرسى الموج أول مرسى في المنطقة قام بتركيب أول جهاز عائم لجمع النفايات من البحر، وذلك بهدف تقليل النفايات البلاستيكية. ويعمل هذا الجهاز على جمع النفايات العائمة في مياه المرسى مثل العلب والأكياس البلاستيكية وقطع البلاستيك الصغيرة، التي يصغر حجمها حتى 2 مليمتر.