العثور على السعودية عبير المختفية في تركيا

اسطنبول - الوكالات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، أنه تم العثور على المواطنة السعودية التي اختفت في اسطنبول قبل نحو 12 يوما .

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة التركيه أنقرة قوله إنه تم العثور على الفتاة المختفية "عبير" قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول.

وأوضح المصدر ان التنسيق جاري مع ذوي الفتاة "عبير" لاستلامها.

وقد باشرت السفارة السعودية في اليوم الاثنين متابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية، وذلك بعد العثور على المواطنة السعودية عبير المختفية في تركيا .

وكانت الفتاة بصحبة عائلتها في اسطنبول وأثناء التجول في أحد المتاجر توارت عن الأنظار .