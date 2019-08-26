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بالصور.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية الأخيرة

الإثنين 26 أغسطس 2019 01:57 م بتوقيت مسقط

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الكويت – الوكالات

استقبل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح الیوم الاثنين، ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الاستقبال جرى في قصر بیان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد".

وخلال الساعات الماضية، راجت الكثير من الشائعات بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

وكان حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- قد بعث برقيَّة تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يوم الاثنين الماضي؛ بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي الذي ألمَّ به، ونجاح الفحوصات الطبية التي أُجرِيت لسموه مؤخرًا.. أعرب جلالته فيها عن صادق التمنيات لسموه بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب الكويتي الشقيق من تقدم ورخاء ورفاه.

 

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