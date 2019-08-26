رحلتي إلى السيدة نفيسة



أميرة محمد عبد العزيز | كاتبة وتشكيلية مصرية

اليوم السبت الرابع والعشرون من أغسطس التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة ذهبت إلى مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وهي إحدى المساجد الشريفة التي تتزين وتتلألأ بها الشوارع في مصر لها عشاقها ومريديها من كل مكان الذين يأتون إليها لزياتها دائماً.

هذه المرة قصدت الذهاب سيراً على الأقدام من ميدان السيدة عائشة رضي الله عنها حيث كنت أنوي زيارتها قبل ذهابي إلى مسجد السيدة نفسية ولكنني لم أتمكن من هذا لأنني ذهبت باكراً وكان علي الإنتظار حتى يتم فتحه للزيارة وبالرغم من ذلك آثرت الإستمرار في السير لسببين أولهما: حجة وسبب لأنني أردت المجئ هنا مرة أخرى ، أما السبب الثاني: هو ما سأرويه لكم من خلال السطور التاليه وستشعرون به أيضا أثق في ذلك.. وظللتُ أسير بجانب المسجد الذي أصبح على يميني وانا لم أرفع عيني عنه إلا لكي أتفادى من يمكن أن يتصادم معي فكما تعلمون أنه ميدان ومكان شديد الزحام به موقف للسيارات ، تستطيع أن تذهب وتأتي منه لمناطق عدة إلى أن وصلت لشارع طويل ضيق بمقياس أعين البشر التي تراه وتمشي فيه ولكن إذا ما نظرت إليه بقلبك سوف تراه واسعا رحباً وإذا ما نظرت إلى أعين من يتواجدون هناك ربما يكونون من سكان المنطقة أو الشارع نفسه وربما ممن يأتي إلى هناك لإرتباط عمله بهذا المكان على أية حال سترى عيون تفيض بالطيبة والحب وستشعر بنقاء وصفاء قلوبهم وهذا ظاهراً كضوء النهار على وجوه النساء والرجال والأطفال وحتى من تقدم بهم العمر أطال الله في أعمارهم ومنحهم الصحة والسعادة تراهم ينظرون إليك بحب جارف وكأنما روح المكان العطرة تُطبع على كل من يتواجد هناك ، وانتهيت من الشارع الطويل لأمضي في طريقي يساراً " ناحية القلب " نعم أقصد ما أقوله فالقلب يخفق في كل خطوة كلما اقتربت إلى المكان كأنه يناديك من بدون صوت ، كان الشارع أكثرُ طولاً نوعا ما من الشارع السابق هذا الشارع يُسمى " شارع السيدة نفيسة " وفي كل من الشارعين توجد منازل قديمة ترى من خلالها عبق التاريخ تهب منها نسمات ورائحة الماضي بجماله ونقاءه تظهر فيها بعض الشروخ والتصدعات من مرور الزمن عليها وكأنها جروح تأن وتتألم منها ومما ألم بها كما توجد بها منازل وعمائر حديثة نوعاً ما وكأنها أبناء يلتقون ويلتفون بحب نحو هذه المنازل والبيوت القديمة التي يكاد كل حجر ينطق فيها بالحكمة والنصح التي استوعبها واستخلصها عبر الزمان ،، ثم مشيت يساراً مرة أخرى ولكن هذه المرة بجانب الباب الرئيسي للمسجد حيث يوجد ممر يوجد فيه من يقف يبيع لعب للأطفال وحلوى وآخرين من يبيع بخور بشتى أنواعه ويوجد في مقدمة هذا الممر على اليسار مكتبة السيدة نفيسة ، وسرت في الممر بخطوات متمهله وبدقات قلب مسرعة متلهفة.. احترت مابين القلب والعقل فالعين تريد النظر لكل سنتيمتر تراه في طريقها والقلب يريد الإسراع للوصول إلى المسجد ، لا أخفي عليكم فقد ذهبت إليه مرات عديدة قبل ذلك ولكني أردتُ أن أشرككم معي هذا اليوم في رحلتي إلى آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخلت المسجد ودقات قلبي كالمعتاد تسبقني.. وفي دعائي تمنيت من الله أن يحفظ بلادي ولا يصيبها مكروه أبداً ويحمي ويحفظ أهلها وتمنيت أن يشمل السلام العالم كله فلا يوجد فيه مكان إلا للحب وأن يملأ صوت الحب أرجاء الكون كله.. ثم جلست في المسجد راجية من الله أن يستجيب دعائي وكنت أحاول إخفاء دموعي لكني لم استطع ذلك..

ووجدت فوج من النساء الباكستانيات يرتدين الملابس المحتشمة ذات الألوان البراقة المبهجة وكأنهن وجميع النساء اللاتي في المسجد ورود جميلة قد تناثرت في أرجاء المسجد وقتها نظرت إليهم بإبتسامة أشبه بالتحية عن بعد وهن كذلك فعلن مثل ما فعلت ، بالطبع كان من يعتاد الذهاب إلى المسجد من النساء والبنات والأطفال من أجل الدعاء والصلاة كل واحده منهن لها حاجتها أو الحب لزيارة مثل هذه الأماكن الروحانية.. كلهن يخفين في قلوبهن ما يردنَ البوح به والإفصاح عنه ، قلوب تنبض وعيون تدمع ، لأنه كما تعلمون أن منهن من يذهب حباً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم يذهب لكي يشعر بالراحة والسكينة هناك.. إنها نفيسة العلم الجوهرة النفيسة لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

رأيت منهم من يأتي ليتحدث إلي.. ربما شعروا بحبي لهم ودعواتي التي كنت ادعوها بقلبي من دون أدنى صوت.. !! لا أعرف ، فقد قلت قبل ذلك أن المكان كله توجد فيه روح عطرة تنطبع على قلوب من يتواجد هناك.. كنت أشعر بآلامهم وأفراحهم كلما مروا بجانبي أو جلسوا ، ثم جاءت قطة جميلة رقيقة نظرت إلي وكأنها تستأذن في الجلوس بجواري وجلست بالفعل وتحدثت إلي سمعت صوتها وما تريد قوله لي بالإحساس والشعور ، ولكن عذراً سأحتفظ بما قالته لي لأنه سر.

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا سلامُ عليك يا رسول الله يا من كنت مثلاً في التسامح ورقي وكمال وجمال الخلق.

مصر يا من ذكرك الله في القرآن الكريم يا من ضم حضنك آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتِ قادرة دائماً على إحتواء كل من يأتي إليكِ من كل أنحاء العالم كالأم التي تحتضن أبنائها بحب وحنان.. اللهم اجعل السلام يرفرف كطائر جميل ذو صوت عذب يغرد ليُسمع العالم كله.