غرة محرم إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

مسقط - العمانية

أصدر مَعَالي السيّد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية قرارًا يقضي بتحديد الإجازة الرسمية بمُناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وحلول العام الهجري الجديد 1441هـ.

وفيما يلي نص القرار "بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وحلول العام الهجري الجديد 1441هـ، فقد تقرر أن تكون غرة محرم 1441هـ إجازة رسمية للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وسوف يعلن عن ثبوت هلال شهر محرم بواسطة الجهات المختصة. ونغتنم هذه المناسبة الجليلة لنرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواما عديدة، وعلى الشعب العماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.. وكل عام والجميع بخير".

كما أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزيرالقوى العاملة قرارا بتحديد الإجازة الرسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ليكون يوم غرة محرم1441هـ. وأشار القرار إلى أنّ الإعلان عن ثبوت رؤية هلال الشهر سيكون بواسطة الجهات المختصة بالسلطنة. وأجاز القرار لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها. ويغتنم كافة العاملين بالقطاع الخاص هذه المناسبة المباركة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الأماني متضرّعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمدّه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى الشعب العماني وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات. وكل عام والجميع بخير.