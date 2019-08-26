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ترامب يغازل بريطانيا باتفاق تجاري بعد "بريكست"

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

 

بياريتس – رويترز

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى "اتفاق تجاري كبير جدا" مع المملكة المتحدة، واصفا بريطانيا بعد البريكست بأنها "سوف تتخلص من مرساة معلقة في كاحلها".

وجاء ذلك أثناء اجتماع على الإفطار مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة السبع التي تنعقد في بياريتز في فرنسا.

وقال جونسون إن الولايات المتحدة لابد أن تفتح أسواقها أمام بريطانيا حال توقيع اتفاق تجاري بين الجانبين بعد البريكست. وأضاف: "أعتقد أننا لا نبيع قطعة واحدة من لحم الضأن في الولايات المتحدة، كما أننا لا نبيع لحم البقر هناك."

وكعضو في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للمملكة المتحدة أن تبرم اتفاقا تجاريا مع دول أخرى، كما أنه لا توجد اتفاقيات تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعقدت المملكة المتحدة 13 اتفاقية استمرارية للتعاون التجاري بعد البريكست، والتي تُفعل مع 38 دولة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على مبادئ اتفاق تجارة من المرجح توقيعه الشهر المقبل في نيويورك.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام سلع تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار وإنه يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.

وقال الرئيس الأمريكي إن آبي وافق على أن تشتري اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي. وقال آبي عن "احتمال" شراء الذرة الأمريكية إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.

 

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