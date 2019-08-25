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"إنارة الطرق بالطاقة الشمسية".. مبادرة أهلية بقرية مري في الرستاق

الأحد 25 أغسطس 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - طالب المقبالي

أَطْلَق أهالي قرية مري بوادي بني غافر بولاية الرستاق، مُبَادرة لإنارة طريقهم الداخلي المؤدي لقريتهم، باستخدام الطاقة الشمسية؛ حيث نَجَح الأهالي في تركيب 80 عمودا على طول الطريق الممتد لمسافة 2.4 كيلومتر؛ وذلك بجهود ذاتية أهلية، وبلغت تكلفة المشروع 2000 ريال.

وتأتي المبادرة استشعارا لدور المسؤولية الاجتماعية، ورغبة في استخدام الطاقة النظيفة لإضاءة الطريق الحيوي للقرية التي يزيد عدد سكانها على 500 نسمة. من جهته، قال داوود بن سليمان بن سالم المقبالي (من أهالي القرية): إنَّ الفكرة انطلقت بهدف إضاءة الطريق المؤدي للقرية الذي يسلكه الأهالي باستمرار، ونظرا لأنَّ القرية تتمتع بمناظر سياحية طبيعية وأثرية؛ فقد حرص الأهالي على أن تكون الإضاءات المستخدمة تعتمد على الطاقة الشمسية مما يُقلل التكلفة ويضمن استخدام طاقة نظيفة. وأوضح أن الإنارة تعمل بفكرة الاستشعار؛ حيث تضيء كلما اقترب منها جسم متحرك، مشيرا إلى أنه ونظرا لمحدودية الإضاءة تم زيادة عدد الأعمدة لتزويد الطريق بالإضاءة الكافية.

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