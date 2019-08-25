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بنك ظفار يرعى مؤتمر التفاعلات العكسية الدوائية بصلالة

الأحد 25 أغسطس 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

بنك ظفار يرعى مؤتمر التفاعلات العكسية الدوائية بصلالة

صلالة – الرؤية

رعى بنك ظفار مؤتمر التفاعلات العكسية الدوائية الذي نظم ضمن فعاليات ملتقى صلالة الأول للأمراض الجلدية، بهدف تسليط الضوء على المواضيع المتعلقة بالتفاعلات العكسية للأدوية ومناقشة التحديات واستعراض كل ما هو جديد في هذا المجال.

وقال عزيز بن سليمان الحراصي، رئيس قسم التسويق والاتصالات التجارية بالوكالة ببنك ظفار: سعداء بالمشاركة في رعاية مؤتمر التفاعلات العكسية الدوائية، إذ تشكل هذه المؤتمرات أهمية كبرى للمختصين لمناقشة المستجدات المتعلقة بالتفاعلات العكسية الدوائية، ونحن في بنك ظفار ندرك مدى أهمية المشاركة في دعم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تثري القطاع الطبي وبالتالي تعود بالنفع على المجتمع.

ويولي بنك ظفار اهتمامًا بالغًا بمبادرات المسؤولية الاجتماعية إذ تعد أحد أهم ركائز البنك، حيث يسعى بشكل دائم إلى المساهمة في المبادرات التي تحدث فارقًا إيجابيًا على المدى الطويل، كما يؤمن بنك ظفار بأهمية تقديم الدعم للمجتمع من خلال المبادرات المتنوعة، إذ يسعى إلى تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع فضلًا عن تحقيق الاستدامة البيئية، ويقدم بنك ظفار دعمه لعدد من المؤسسات الخيرية والأنشطة والمبادرات المجتمعية على مدار العام.

 

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