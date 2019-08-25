بنك مسقط يجري السحب الشهري على جوائز "أصالة" و"الجوهر" بقيمة 300 ألف ريال

مسقط - الرؤية

أَجْرَى بنكُ مسقط السحبَ الشهريَّ على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، والمخصَّصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة والجوهر)، بحُضور عدد من مسؤولي البنك ومجموعة من زبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ وذلك في فرع بنك مسقط بمركز البهجة؛ تعزيزًا لدوره الريادي في نشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع.

وشاركَ عددٌ من الزبائن في إجراء السحب الشهري، وتمَّ السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة، وقيمة كل جائزة 20 ألف ريال عماني، كما تمَّ السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عماني، وبذلك يصل مجموع الجوائز التي قدمها البنك ضمن جوائز برنامج المزيونة للادخار الشهري في هذه السحوبات 300 ألف ريال عماني.

ويمثل برنامج "المزيونة" للادخار أهم البرامج التي تُسهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع بالسلطنة، كما يشهد البرنامج -وبشكل عام- تطويرًا بهدف مواكبة المتغيرات والعمل على تلبية احتياجات الزبائن وإعطائهم قيمة مضافة. وخلال هذا العام، تمَّ استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، كما تمَّ السحب على جوائز كبرى في مُنتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمتخصصة لفئات المجتمع؛ بحيث يتم توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة.

وتقديرًا لولاء الزبائن ولتعزيز مفهوم الادخار بين أفراد المجتمع، خصص بنك مسقط جوائز مالية كبرى نصف سنوية تبلغ أكثر من مليون و500 الف ريال عماني؛ من بينها جائزتان بقيمة نصف مليون ريال، فاز بها شخصان فقط من زبائن البنك؛ حيث حصل كل زبون على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال، وبنفس القيمة المالية تم تخصيص جوائز أخرى سيتم السحب عليها في نهاية العام؛ وبذلك يتمُّ توزيع الجوائز الكبرى طوال العام، ومن خلال هذه الجوائز يتَّضح أن بنك مسقط خصص جوائز مالية أكبر لهذه الفئات مقارنة بالعام الماضي؛ بحيث سيفوز مع برنامج "المزيونة" للادخار هذا العام 4437 فائزاً من كل محافظات السلطنة بنسبة نمو تبلغ 30%.