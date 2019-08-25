الأحد, 25 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

ضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار

بنك مسقط يجري السحب الشهري على جوائز "أصالة" و"الجوهر" بقيمة 300 ألف ريال

الأحد 25 أغسطس 2019 06:19 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يجري السحب الشهري على جوائز "أصالة" و"الجوهر" بقيمة 300 ألف ريال

 

مسقط - الرؤية

أَجْرَى بنكُ مسقط السحبَ الشهريَّ على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، والمخصَّصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة والجوهر)، بحُضور عدد من مسؤولي البنك ومجموعة من زبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ وذلك في فرع بنك مسقط بمركز البهجة؛ تعزيزًا لدوره الريادي في نشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع.

وشاركَ عددٌ من الزبائن في إجراء السحب الشهري، وتمَّ السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة، وقيمة كل جائزة 20 ألف ريال عماني، كما تمَّ السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عماني، وبذلك يصل مجموع الجوائز التي قدمها البنك ضمن جوائز برنامج المزيونة للادخار الشهري في هذه السحوبات 300 ألف ريال عماني.

ويمثل برنامج "المزيونة" للادخار أهم البرامج التي تُسهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع بالسلطنة، كما يشهد البرنامج -وبشكل عام- تطويرًا بهدف مواكبة المتغيرات والعمل على تلبية احتياجات الزبائن وإعطائهم قيمة مضافة. وخلال هذا العام، تمَّ استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، كما تمَّ السحب على جوائز كبرى في مُنتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمتخصصة لفئات المجتمع؛ بحيث يتم توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة.

وتقديرًا لولاء الزبائن ولتعزيز مفهوم الادخار بين أفراد المجتمع، خصص بنك مسقط جوائز مالية كبرى نصف سنوية تبلغ أكثر من مليون و500 الف ريال عماني؛ من بينها جائزتان بقيمة نصف مليون ريال، فاز بها شخصان فقط من زبائن البنك؛ حيث حصل كل زبون على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال، وبنفس القيمة المالية تم تخصيص جوائز أخرى سيتم السحب عليها في نهاية العام؛ وبذلك يتمُّ توزيع الجوائز الكبرى طوال العام، ومن خلال هذه الجوائز يتَّضح أن بنك مسقط خصص جوائز مالية أكبر لهذه الفئات مقارنة بالعام الماضي؛ بحيث سيفوز مع برنامج "المزيونة" للادخار هذا العام 4437 فائزاً من كل محافظات السلطنة بنسبة نمو تبلغ 30%.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 يونيو 2018

440 ألف ريال جوائز من بنك مسقط في السحب الشهري لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

المزيد

30 مايو 2016

بنك مسقط يجري السحب على جوائز المزيونة الشهرية بولاية صور.. وجوائز خاصة لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

المزيد

18 مايو 2019

بنك مسقط يجري السحب الشهري على جوائز "أصالة" و"حول راتبك"

المزيد

17 ديسمبر 2016

بنك مسقط يجري السحب على جوائز "المزيونة" لزبائن "أصالة" و"الجوهر" في عبري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

الدعوة إلى تمكين الشباب مجتمعيا وتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في ختام ملتقى "راقٍ بأخلاقي"

المحليات - أخبار

عام دراسي جديد مليء بالعلوم والمعارف والأنشطة

المحليات - تعليم

جامعة السلطان قابوس تحتضن "ورشة الطاقة الشمسية" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"التجارة والصناعة" تدشن المرحلة الثانية من مشروع "الإستراتيجية الصناعية 2040"

الاقتصاد - محلي

طلال أبو غزالة لـ"الرؤية": "الدقم" بوابة "أول تابلت عربي" لدول الخليج.. والمنطقة الاقتصادية واعدة بالفرص الاستثمارية

قضايا محلية - حوارات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

إعلان أسفل الأكثر قراءة