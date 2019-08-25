بالفيديو والصور.. لحظة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيروت

بيروت – الوكالات

تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لمكان انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".

كما تداول الناشطون أيضا صورا قالوا إنها لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة الأولى التي تم إسقاطها.

وقالت وسائل إعلام إن طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، كان لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في حزب الله اللبناني، تأكيدا لسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.