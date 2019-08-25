شكوى جديدة ضد حفيد حسن البنا بتهمة "الاغتصاب الجماعي"

أكدت وسائل إعلام فرنسية تقديم شكوى جديدة ضد المفكر الإسلامي، طارق رمضان، في فرنسا، حيث تتهمه المشتكية الجديدة مع شخص آخر باغتصابها في مدينة ليون سنة 2014.

وأفاد موقعا "Europe1" و "Le Journal Du Dimanche" بأن هذه الشكوى الثالثة قُدمت نهاية شهر مايو المنصرم من قبل "امرأة تبلغ من العمر حاليا خمسين سنة، وكانت تعمل صحفية في محطة إذاعية"، ما دفع النائب العام في باريس إلى إصدار اتهام إضافي.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الموقعان، فإن المشتكية تتهم رمضان بـ "اغتصابها جماعيا" رفقة أحد أفراد طاقمه أثناء لقائه بها لإجراء مقابلة في إطار العمل بتاريخ 23 مايو 2014.

يذكر أن رمضان يخضع للتحقيق منذ 2 فبراير 2018 بسبب تهمتين بالاغتصاب، وقد أطلق سراحه في شهر نوفمبر المنصرم مع إخضاعه للمراقبة القضائية، بعد أن قضى 9 أشهر في الحبس الاحتياطي.

وطارق رمضان هو مفكر وداعية سويسري من أصل مصري، كما يعتبر حفيد مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" حسن البنا.