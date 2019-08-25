



د. ريم سليمان الخش | باريس

(1)

عطرٌ إذا سرحَ الشيطان يندلقُ

حسّا فكيف إذا قد مسّه شبقُ؟!

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قارورة وبها الإدمان معضلة

هل ريحها عبقٌ ؟أم شمّها غرقُ؟!

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راودتها بدمي والكفْرُ محتقنٌ

حتى ظننتُ بها العطارُ يحترقُ

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أهواه من حبقٍ يهفو فأتبعه

نحو الجحيم فلا شعرٌ ولا قلقُ

(2)

مخلّقَةً كانت وغيرَ مخلّقةْ

أفي مهجةٍ حمقاءَ أبقى معلقة؟!!

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تمنيتُ لو ظلتْ مع الوقت مضغةً

وتمكث في الأمشاج دهرا مخنّقة

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ولو أنها ذابت فراشاتَ رغبة

على هيكلي النوريّ بالوهج محرقة!!

//

تمنيت لو أني أقوم بطعنها

كما تطعنُ الصوفي ذاتٌ مزندقه!!

//

تسيلُ على قداس عشقٍ فأنحني

لألعقَ من تلك الدنان المعتّقة

//

مغسّلة نفسي بنفسي فتنتشي

وأعتق كالعصفور من جوف بوتقة!!

//

على أنّه وجهي وأمشاجه دمي

فلابدّ أنْ أحيا على الوجه ملزقة!!

//

ولابدّ أن تشدو عصافيرنا التي

تظلّ على غصن الوئام مزقزقة

//

أعود إلى آثار ذبحٍ مقدسٍ

لأرتق أشلاء الفؤاد الممزقة !!!