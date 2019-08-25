الأحد, 25 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الأربعاء.. آخر موعد للتسجيل في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019

الأحد 25 أغسطس 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

الأربعاء.. آخر موعد للتسجيل في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019

 

مسقط - الرؤية

أعلنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء أنّ يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، آخر موعد لقبول المشاركة في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات لعام 2019.

وكانت الجمعية حددت هذا العام مجالات ثقافية للتنافس على هذه الجائزة، تتمثل في الرواية والقصة القصيرة والشعر الشعبي والدراسات النقدية والدراسات الفكرية وتحقيق المخطوطات. وتأتي هذه المسابقة لتجسير التواصل بين الكتاب والأدباء العمانيين، والجمعية العمانية للكتاب والأدباء ولإيجاد حراك ثقافي مميز، والإسهام بفاعلية في الحركة الأدبية والفكرية خاصة، وهو تعزيز وتفعيل المشهد الثقافي والفكري في السلطنة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الثقافية والمدنية الأخرى، كما تعمل المسابقة على المساهمة في الحركة الأدبية والفكرية في السلطنة وتفعيل وازدهار حركة النشر للكِتاب العماني والارتقاء به وإذكاء روح التنافس بين الكتّاب والأدباء العمانيين.

وسيتم الاحتفال بالفائزين في حفل خاص تقيمه الجمعية بهذه المناسبة مع تكريم شخصيتي العام، علما بأن هذه الجائزة هي متاحة لجميع الكتّاب والأدباء العُمانيين ولا يحق للكاتب أن يشارك في أكثر من فرع من فروع المسابقة، ويجب أن يكون الكِتاب المشارك به قد صدرت طبعته الأولى في العام الذي تعلن فيه الجائزة أو العام الذي سبقه، وألا يكون الكِتاب قد فاز من قبل في مسابقة محلية أو خارجية، وعلى أن يقدم العمل المشارك به من خمس نسخ، لا تسترجع، وسينمح الفائز في كل مجال مبلغ وقدره 2000 ريال عُماني مع درع وشهادة تقدير.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يوليو 2019

28 أغسطس.. آخر موعد للمشاركة في "جائزة الإبداع الثقافي 2019"

المزيد

03 سبتمبر 2018

إقبال كبير على مسابقة جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات

المزيد

20 أغسطس 2019

الخميس آخر موعد للتسجيل في جائزة ريادة الأعمال.. واستكمال البيانات شرط المنافسة

المزيد

25 أكتوبر 2018

تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات لعام 2018

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الدعوة إلى تمكين الشباب مجتمعيا وتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في ختام ملتقى "راقٍ بأخلاقي"

المحليات - أخبار

عام دراسي جديد مليء بالعلوم والمعارف والأنشطة

المحليات - تعليم

"التجارة والصناعة" تدشن المرحلة الثانية من مشروع "الإستراتيجية الصناعية 2040"

الاقتصاد - محلي

طلال أبو غزالة لـ"الرؤية": "الدقم" بوابة "أول تابلت عربي" لدول الخليج.. والمنطقة الاقتصادية واعدة بالفرص الاستثمارية

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": حماية التصميمات لمدة 5 سنوات.. و6 أشهر مهلة لسداد الرسوم

الاقتصاد - محلي

"اقتصادية الدقم" تطرح مناقصة تصميم وتصنيع وتشغيل رافعات الرصيف التجاري للميناء

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

البشير يفجر مفاجأة بأولى جلسات محاكمته حول "ملايين السعودية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة