الأربعاء.. آخر موعد للتسجيل في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019

مسقط - الرؤية

أعلنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء أنّ يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، آخر موعد لقبول المشاركة في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات لعام 2019.

وكانت الجمعية حددت هذا العام مجالات ثقافية للتنافس على هذه الجائزة، تتمثل في الرواية والقصة القصيرة والشعر الشعبي والدراسات النقدية والدراسات الفكرية وتحقيق المخطوطات. وتأتي هذه المسابقة لتجسير التواصل بين الكتاب والأدباء العمانيين، والجمعية العمانية للكتاب والأدباء ولإيجاد حراك ثقافي مميز، والإسهام بفاعلية في الحركة الأدبية والفكرية خاصة، وهو تعزيز وتفعيل المشهد الثقافي والفكري في السلطنة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الثقافية والمدنية الأخرى، كما تعمل المسابقة على المساهمة في الحركة الأدبية والفكرية في السلطنة وتفعيل وازدهار حركة النشر للكِتاب العماني والارتقاء به وإذكاء روح التنافس بين الكتّاب والأدباء العمانيين.

وسيتم الاحتفال بالفائزين في حفل خاص تقيمه الجمعية بهذه المناسبة مع تكريم شخصيتي العام، علما بأن هذه الجائزة هي متاحة لجميع الكتّاب والأدباء العُمانيين ولا يحق للكاتب أن يشارك في أكثر من فرع من فروع المسابقة، ويجب أن يكون الكِتاب المشارك به قد صدرت طبعته الأولى في العام الذي تعلن فيه الجائزة أو العام الذي سبقه، وألا يكون الكِتاب قد فاز من قبل في مسابقة محلية أو خارجية، وعلى أن يقدم العمل المشارك به من خمس نسخ، لا تسترجع، وسينمح الفائز في كل مجال مبلغ وقدره 2000 ريال عُماني مع درع وشهادة تقدير.