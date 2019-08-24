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رئيس "الرقابة المالية والإدارية" يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع "أجهزة حماية النزاهة" الخليجية

السبت 24 أغسطس 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

رئيس "الرقابة المالية والإدارية" يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع "أجهزة حماية النزاهة" الخليجية

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بمقر الجهاز في منطقة البستان، رُؤساء وفودِ الدول المشاركة في الاجتماع الرَّابع لأصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين، أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لوفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بحضور سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وعدد من المختصِّين بالجهاز؛ وذلك على هامش استضافة السلطنة للاجتماع.

وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي الشيخ برؤساء الوفود مُؤكداً الأهمية الكبرى التي يكتسبها التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس في مجالات تبادل الخبرات وبناء الكفايات الوظيفية، فضلاً عن إعداد القوانين والأدلة الاسترشادية الموحدة؛ الأمر الذي يُسهِم في تعزيز أداء الأجهزة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في دول المجلس. وأشاد مَعَاليه بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنسيق العمل المشترك بما يحقق الفاعلية والكفاءة في تنفيذ الاختصاصات. وأكَّد معاليه حرصَ الجهاز على التعاون والإسهام الفاعل في المجالات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع الأجهزة النظيرة بدول المجلس. فيما أعربَ رُؤساء الوفودِ عن شكرهم وتقديرهم للسلطنة على استضافة الاجتماع، وعلى ما لمسُوه من كَرَم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما أبدوا شُكرَهم وتقديرهم إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على حُسن التنظيم وإدارة الاجتماع، مُؤكِّدين أهمية ودور السلطنة في مجالات التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

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