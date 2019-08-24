اتفاقية تمويل بين بنك نزوى و"ريسوت للإسمنت" بـ 19.5 مليون ريال

مسقط – الرؤية

وقع بنك نزوى اتفاقية مع شركة ريسوت للإسمنت، أكبر شركة منتجة للإسمنت في السلطنة، لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ وقدره 19.5 مليون ريال عُماني، وذلك تأكيداً لمكانته في طليعة مؤسسات الصيرفة الإسلامية بالسلطنة.

وقد صمم البنك هذا التسهيل المصرفي لتلبية متطلبات شركة ريسوت للأسمنت من خلال تمويل طويل الأجل بقيمة 12 مليون ريال عُماني، وتسهيلات رأس المال العامل بمبلغ 3 ملايين ريال عُماني لمقر الشركة في صلالة، و4.5 مليون ريال عُماني لبناء وتوسعة مصنع صحار للإسمنت.

ووقع المذكرة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك نزوى، والشيخ عبد الحافظ بن سالم البرعمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، خالد الكايد، وورانجاراجان ناراسيمهان، مدير عام الخدمات المصرفية التجارية وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للطرفين.

وقال الشيخ خالد الخليلي: تبرز خدماتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي نوفرها لشركة ريسوت للإسمنت ترجمة فعلية لدور المصارف الإسلامية في دفع عجلة التنمية للقطاع الخاص في التصنيع والعديد من الصناعات الأخرى لتحقيق التنويع الاقتصادي. هذا، ونطمح دائمًا لنكون الشريك المصرفي الموثوق به من قِبل المؤسسات الباحثة عن حلول تواكب التطورات التقنية العصرية في عالمنا. ومنذ انطلاق أعمالنا في السلطنة وعلى مدار ست سنوات، استطعنا بفضل الجهود المبذولة رفع مستوى الوعي حول فوائد التمويل الإسلامي، لرفد زبائننا من الشركات ومن كافة القطاعات بباقة متكاملة من الحلول المصرفية التجارية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة والتي قمنا بتصميمها خصيصاً للوفاء بمتطلباتهم المتنامية.

وسيوفر بنك نزوى لشركة ريسوت للأسمنت ومجموعة شركاتها الوصول إلى مجموعته المتكاملة من المنتجات والخدمات المتبكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك حلول مصرفية لموظفي الشركة، ومنتجات التمويل التجاري الإسلامي، ودعم البائعين، ومجموعة واسعة من منتجات الخزانة وإدارة النقد.

وجاءت هذه الخطوة تأكيدًا للثقة الكبيرة التي يُحظى بها بنك نزوى ومساهمته الفاعلة في دعم جهود الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي والمساهمة في نمو وتطوير القطاعين العام والخاص مع التركيز على القطاع الصناعي.