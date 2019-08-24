إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

طهران - الوكالات

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسي سلامي سبب امتناع جماعة "أنصار الله" في اليمن عن استهداف المدن السعودية حتى الآن.

وقال اللواء حسي سلامي، إن "الحوثيين لم يستهدفوا المدن السعودية حتى الآن لأنهم يتصرفون بإنسانية".

وأضاف سلامي لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن السعودية لا تعرف ماذا عليها أن تفعل وعاجزة حتى عن استعراض عضلاتها السياسية"، مؤكدا أن "الإمارات والسعودية وأمريكا باتت عاجزة في اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.