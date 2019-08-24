السبت, 24 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

السبت 24 أغسطس 2019 12:41 م بتوقيت مسقط

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

طهران - الوكالات

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسي سلامي سبب امتناع جماعة "أنصار الله" في اليمن عن استهداف المدن السعودية حتى الآن.

وقال اللواء حسي سلامي، إن "الحوثيين لم يستهدفوا المدن السعودية حتى الآن لأنهم يتصرفون بإنسانية".

وأضاف سلامي لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن السعودية لا تعرف ماذا عليها أن تفعل وعاجزة حتى عن استعراض عضلاتها السياسية"، مؤكدا أن "الإمارات والسعودية وأمريكا باتت عاجزة في اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 يونيو 2019

حقيقة امتناع الخطوط الجوية السعودية عن نقل الحجاج الإيرانيين

المزيد

06 سبتمبر 2016

بالفيديو.. جدل في السعودية بعد امتناع داعية عن الوقوف للسلام الملكي

المزيد

26 مارس 2015

السعودية: مستمرون في ضرب اليمن حتى القضاء على الحوثيين

المزيد

26 مارس 2015

القوات السعودية الخليجية تدمر مواقع الحوثيين في اليمن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نفط عمان ينهي الأسبوع على انخفاض

الاقتصاد - محلي

انخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة .. وتوقعات بأمطار متفرقة

المحليات - أخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بحكمة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

ورشة إقليمية حول أهمية البيانات المفتوحة في الابتكار وأثرها على سوق العمل

الاقتصاد - محلي

البنك المركزي: اقتصاد السلطنة يكتسب مزيدا من الزخم مع توسع الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة