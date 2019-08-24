كشف تفاصيل استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صباح اليوم السبت: "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط في القاعدة".

وأضاف سريع لقناة "المسيرة"، أن الاستهداف أسفر عن "إصابة دقيقة".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اعتراض الدفاعات السعودية، طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.