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انخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة .. وتوقعات بأمطار متفرقة

الجمعة 23 أغسطس 2019 02:08 م بتوقيت مسقط

انخفاض في درجات الحرارة بطقس السلطنة .. وتوقعات بأمطار متفرقة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر الغربي مع فرص امتدادها لاحقا على بقية جبال الحجر والمناطق المجاورة وفرص لأمطار متفرقة تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة لاحقا

وقالت مديرية الأرصاد إن الطقس غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السُحب وهطول الأمطار التي ستكون رعدية أحيانًا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السُحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 33/ 27 وفي مدينة صلالة 31/ 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 41 درجة في ولايات البريمي وعبري وهيما وفي فهود وأدناها 16درجة في جبل شمس.

 

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