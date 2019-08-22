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إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين

الخميس 22 أغسطس 2019 03:26 م بتوقيت مسقط

إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين

 

عواصم – الوكالات

أعلن التحالف العربي أن قواته تمكنت، اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار(مسيّرة) أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ... ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وأكد المتحدث على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في منطقة عسير بجنوب غربي السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

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