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أنا والطريق في الطريق إليك

الخميس 22 أغسطس 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

أنا والطريق في الطريق إليك


سليمان التمياط | السعودية

أتخذك وجهةً
أمضي..
الركن الأخير للحي؛ دكانه البارد في الطقس الحار
الـ ( U turn ) الأولى، ثم الحلاق باللوحة البيضاء والحروف السوداء
وصاحبه ذو الشعرات القليلة مثل عشبٍ آفل
المنعطف الأول يميناً
مركز الأسنان والابتسامة الداكنة
محطة الوقود الفارغة
مطعم شعبي خالٍ
المنعطف الأول يساراً
المول الجديد ومواقفة المزدحمة كالدنيا
الـ ( U turn ) الثانية
تتكرر المنعطفات - مثل الحياة - في أثر من اتجاه علي واستمر
الإشارة الحمراء الغاضبة من كثرة الشتائم
كاميرا ساهر التي التقطت صورةً لي وأنا أبتسم لك في غيابك
***
كنت أشاهد كل ذلك في طريقي
وكنا: أنا والطريق في الطريق إليك.

 

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