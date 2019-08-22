من أدب المؤاخاة: بين الكلباني والبوصافي



(الشاعر أبو نبراس البوصافي):

بنو كلبانَ سالمُـهمْ أميرُ

كبدرٍ في السماءِ لنا ينيرُ

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أراقَ النورَ حتى حلَّ فينا

يُضيئُ بنوره منَّا الضَّميرُ

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سحابٌ من غصونِ الْماسِ جاءتْ

تُزَفُّ لنا وفي يدِها العبيرُ

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فأهلاً بالذي زان الخلايا

وسْهلاً سرْمديا قدْ يطيرُ

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فسالمُ في رحابِ الأرضِ تبْرٌ

ليبْحثُ عنْ مُحيَّاه الخبيرُ

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(الشاعر الشيخ سالم الكلباني):

بفكرك يهتدي الفكر البصير

ويزحف خلف رايتك النفير

//

ويشرب عذب مائك كل ظام

فنهرك (طاب منبعه) غزير

//

أيونس ٱنست قلبي بيوت

أتتني منك كدت بها أطير

//

بيوت كالحدائق وارفات

يرفرف من ثناياها العبير

//

أتتني بالثناء يفيض صدقا

وبالأشواق ليس لها نظير

//

وبالمدح الذي جعل المعالي

الي بكل مفخرة تشير

//

أجرني من بيانك فهو سحر

بلطفك جئت منه أستجير

//

تهادت فيه كل عروب حسن

يلملم عن غدائرها الحرير

//

أخاف الإفتتان علي منه

فقلبي رغم شيبته غرير

//

فديتك هاك مني صفو ودي

وإخلاصي فأنت به جدير