من أدب المؤاخاة: بين الكلباني والبوصافي

(الشاعر أبو نبراس البوصافي):
بنو كلبانَ سالمُـهمْ أميرُ
كبدرٍ في السماءِ لنا ينيرُ
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أراقَ النورَ حتى حلَّ فينا
يُضيئُ بنوره منَّا الضَّميرُ
//
سحابٌ من غصونِ الْماسِ جاءتْ
تُزَفُّ لنا وفي يدِها العبيرُ
//
فأهلاً بالذي زان الخلايا
وسْهلاً سرْمديا قدْ يطيرُ
//
فسالمُ في رحابِ الأرضِ تبْرٌ
ليبْحثُ عنْ مُحيَّاه الخبيرُ
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(الشاعر الشيخ سالم الكلباني):
بفكرك يهتدي الفكر البصير
ويزحف خلف رايتك النفير
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ويشرب عذب مائك كل ظام
فنهرك (طاب منبعه) غزير
//
أيونس ٱنست قلبي بيوت
أتتني منك كدت بها أطير
//
بيوت كالحدائق وارفات
يرفرف من ثناياها العبير
//
أتتني بالثناء يفيض صدقا
وبالأشواق ليس لها نظير
//
وبالمدح الذي جعل المعالي
الي بكل مفخرة تشير
//
أجرني من بيانك فهو سحر
بلطفك جئت منه أستجير
//
تهادت فيه كل عروب حسن
يلملم عن غدائرها الحرير
//
أخاف الإفتتان علي منه
فقلبي رغم شيبته غرير
//
فديتك هاك مني صفو ودي
وإخلاصي فأنت به جدير