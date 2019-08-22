الاقتصاد الأخضر.. تنمية مستدامة

يشهد الفكر الاقتصادي العالمي تطورات كبيرة على صعيد تنويع الاستثمار ومحاولة الخروج من دائرة الاقتصاد التقليدي، سواء ذلك الريعي المعتمد على الاستفادة المباشرة من الموارد والخامات الطبيعية في باطن الأرض، أو حتى الاقتصاد التجاري القائم على تبادل السلع والخدمات، وذلك من أجل بناء تصور جديد للدورة الاقتصادية تقوم على أسس الاستدامة والحفاظ على الموارد وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة على وجه الخصوص.

والحكومة الرشيدة أخذت على عاتقها قبل سنوات مسؤولية دعم وتشجيع الشركات والمؤسسات على تبني نماذج اقتصادية مستدامة، مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، وبالفعل شهدنا استجابة لعدد من المؤسسات والشركات في هذا الإطار، ومنها شركة تنمية نفط عمان، والتي تسعى جاهدة إلى نشر وتبني المشروعات الخضراء، حفاظا على البيئة وتعزيزا لاستدامة التنمية. وبالأمس عقدت الشركة المجلس الحواري تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر.. فرص واعدة للاستثمار"، وذلك في إطار مبادرة "الأسبوع الأخضر" التي طرحتها الشركة ونظمتها في مدينة صلالة.

ويمكن القول إنّ خطط الاقتصاد الأخضر في السلطنة تمضي قدما، ومن المتوقع أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل.