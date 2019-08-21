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"خبرتي" توظف 50 باحثا عن عمل

الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

"خبرتي" توظف 50 باحثا عن عمل

 

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت مجموعة المعمري العالمية مبادرة "خبرتي" لحل مشكلة الباحثين عن عمل بصقل مهاراتهم وتأهيلهم لبيئة عمل حقيقية، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمجموعة.

وقال صاحب المبادرة د. عمر بن هلال المعمري" وظفنا 50 باحثا وباحثة عن عمل، وعلى استعداد لتوظيف 500 باحث في حال تم إسناد مشاريع للمجموعة، علما بأننا شركة عمانية بكامل كوادرها من إدارة وموظفين لذلك نطلب من المؤسسات الحكومية والخاصة أن تبادر إلى دعمنا بإسناد مشاريع للمجموعة لنثبت أنّ الشاب العماني لديه من القدرة والكفاءة ما تؤهله لأن يكون شخصا منتجا في المؤسسة إذا توفرت له البيئة المناسبة.

وقالت هناء البدوية مسؤولة المبادرة: نجحنا في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تخرج فيها أكثر من 100 متأهل، وننفذ حاليا المرحلة الثانية من المبادرة بالمقر الجديد في "جراند مول" والذي يستوعب 50 متأهلا في كل فترة أي 150 متأهل يوميا. وللمبادرة منهج معد لمدة شهرين ويشمل عدة مجالات وهي (مهارات العمل الإداري – القيادة ودور القائد في الإدارة الحديثة – إدارة تقنية المعلومات – الانتماء الوطني والوظيفي – التصميم الجرافيكي والبرامج والمواقع الإلكترونية – لغة الجسد وعلم البيرسونولوجي – إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية والمالية – التخطيط الإستراتيجي – إدارة مواقع التواصل الإجتماعي – تطبيق قانون العمل والعمال العماني في المؤسسات ) ونسعى إلى تنفيذ المبادرة في 10 ولايات أخرى بإجمالي 1500 باحث عن عمل كل شهرين. كما نعمل في مسقط بعشرة فروع للمبادرة بإجمالي تأهيل 3000 باحث عن عمل، وتجري إدارتهم من خلال فريق من الخبراء المختصين بقيادة د.عمر بن هلال المعمري. وندعو المؤسسات الأخرى للمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات التي تخدم الوطن والمواطن.

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