إشادة بمبادرة "خليج مسقط" لبناء مخازن الصيادين بقنتب

مسقط – الرؤية

بعد مرور نحو عام على تدشين مخازن أدوات الصيد على شاطئ قنتب، نجحت المبادرة التي أطلقتها شركة خليج مسقط في إطار المسؤولية الاجتماعية أن تشكل قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الصيادين في القرية من خلال تسهيل عملهم والحد من الصعوبات التي كانت تواجههم في الماضي.

وشملت المبادرة التي تم تدشينها في نوفمر الماضي تشييد 10 مخازن لأدوات وشباك الصيد، يستفيد منها ما يصل إلى 40 صياداً في القرية التي يصل عدد سكانها إلى ما يقارب 3000 نسمة، حيث تولت خليج مسقط تمويل المبادرة، ووزعتها وزارة الزراعة والثروة السمكية على الصيادين.

وقال الشيخ حمود بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لخليج مسقط: تم تطوير مخازن الصيادين بقنتب بهدف تعزيز استدامة هذه المهنة المتوارثة منذ أجيال في القرية، ونفخر بتحقيق المبادرة للهدف الذي وضعت من أجله وهو تسهيل المهام اليومية أمام الصيادين ومساعدتهم على تعزيز أدائهم وزيادة عوائدهم من مهنة الصيد.

ومن جانبه قال شيخ قرية قنتب جمعة الحسني: أسهمت المخازن التي أقامتها شركة خليج مسقط في تسهيل المهام اليومية للصيادين بشكل ملحوظ، حيث يعد الصيد أحد أهم الأنشطة التجارية في قنتب التي تضم أكثر من 200 صياد يتخذون من الصيد مهنة دائمة لهم لرعاية عائلاتهم، ومن هنا نجدد شكرنا للدعم الطيب والخدمات المجتمعية القيمة التي نتلقاها باستمرار من خليج مسقط.

وقد حصل الصيادون على عوائد إيجابية باستخدام المخازن لدعم أعمالهم. حيث قال مسعود بن سليمان بن زاهر الحسني، أحد الصيادين في قنتب: اضطر الصيادين سابقًاً إلى حمل شباكهم التي تزن أكثر من 400 كجم يومياً من القوارب إلى الشواطئ ومن ثم إلى بيوتهم. وبعد بناء هذه المخازن على الشاطئ، أصبحنا نستخدمها لتخزين الشباك ومعدات الصيد يومياً وبعد انتهاء الموسم عوضاً عن حملها إلى أماكن مختلفة.