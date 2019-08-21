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شاهد .. إسقاط طائرة تجسس أمريكية باليمن

الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:47 م بتوقيت مسقط

شاهد .. إسقاط طائرة تجسس أمريكية باليمن

عواصم – الوكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع إن الدفاعات الجوية التابعة للحوثيين أسقطت طائرة أميركية من طراز "أم كيو-9"بصاروخ في أجواء محافظة ذمار.

وأضاف أن الصاروخ طُور محليا وسيُكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن الأجواء اليمنية لم تعد مستباحة كما كانت، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة "حيث أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية".

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أميركية أم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأميركي أعلن في يونيو الماضي أن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أميركية مسيرة بمساعدة إيران.

وتحلق طائرات أميركية من دون طيار في سماء اليمن بشكل متواصل، وتشن غارات تستهدف مواقع مفترضة لما يسمى جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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