السيجارة العاشقة

د. ريم سليمان الخش | باريس
شفاهك أم شفاهيَ سوف تشقى!؟
إذا أعرضت عن ما كان عشقا!!
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إذا جفّت ضلوعك من هوائي!
كأني ما سكبتُ إليك شوقا !!
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ألم أك في السلافة غيم ودٍّ
به انهمرت مياه الوصل ودقا !!
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به ذابت عروقك من عروقي
رمادا قد غدوت إليك حرقا !!
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ألم تبلغْ مرامك في غرام
على إتلاف ما تهواه يبقى
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تحوّلني سحابا إثر لمسٍ
وتجعلني إلى الأعماق نشقا
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أيرعبك انتهائيَ ذات حرقٍ
به أفنى لكي تزداد خلقا!!؟
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أتزمع ترك ماتهواه حقا!؟
فرفقا ياحبيب القلب رفقا
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أحبك لا أريد سوى اشتعال
به ذاتي من الأشواق تسقى
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أحبك طفل إدماني عليقا
بحضن غواية النهدين تلقى
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أحبك مدنفا مني رضيعا
تطوف متيما وتزيد شوقا
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أحبك أن تظل على ضلال
تمجد وصلنا العبثي حرقا
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أتعرض عن شفاه قانتات
وقد صيرتها بهواك حمقا
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إذا بعدت شفاهك عن دخاني
كلانا من لظى الهجران يشقى