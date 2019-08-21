السيجارة العاشقة



د. ريم سليمان الخش | باريس

شفاهك أم شفاهيَ سوف تشقى!؟

إذا أعرضت عن ما كان عشقا!!

//

إذا جفّت ضلوعك من هوائي!

كأني ما سكبتُ إليك شوقا !!

//

ألم أك في السلافة غيم ودٍّ

به انهمرت مياه الوصل ودقا !!

//

به ذابت عروقك من عروقي

رمادا قد غدوت إليك حرقا !!

//

ألم تبلغْ مرامك في غرام

على إتلاف ما تهواه يبقى

//

تحوّلني سحابا إثر لمسٍ

وتجعلني إلى الأعماق نشقا

//

أيرعبك انتهائيَ ذات حرقٍ

به أفنى لكي تزداد خلقا!!؟

//

أتزمع ترك ماتهواه حقا!؟

فرفقا ياحبيب القلب رفقا

//

أحبك لا أريد سوى اشتعال

به ذاتي من الأشواق تسقى

//

أحبك طفل إدماني عليقا

بحضن غواية النهدين تلقى

//

أحبك مدنفا مني رضيعا

تطوف متيما وتزيد شوقا

//

أحبك أن تظل على ضلال

تمجد وصلنا العبثي حرقا

//

أتعرض عن شفاه قانتات

وقد صيرتها بهواك حمقا

//

إذا بعدت شفاهك عن دخاني

كلانا من لظى الهجران يشقى