الأربعاء, 21 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تركيا: تفريق محتجين أكراد بالمياه والعصي.. وإنذار اللاجئين السوريين غير المسجلين

الأربعاء 21 أغسطس 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

تركيا: تفريق محتجين أكراد بالمياه والعصي.. وإنذار اللاجئين السوريين غير المسجلين

أنقرة - رويترز

أطلقتْ شرطة مُكافحة الشغب مدافعَ المياه والغاز المسيل للدموع، أمس، لتفريق متظاهرين في جنوب شرق تركيا يحتجون على الإطاحة بثلاثة رؤساء بلديات أكراد جرى انتخابهم قبل خمسة أشهر.

وعيَّنت أنقرة مسؤولين حكوميين بدلا من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، واعتقلت ما يزيد على 400 شخص للاشتباه بصلتهم بمتشددين؛ في خطوة انتقدتها أحزاب المعارضة بشدة.

وفي ديار بكر -كبرى مدن المنطقة- استخدمت الشرطة مدافع المياه مرارا لتفريق محتجين تجمعوا بالشوارع في مجموعات صغيرة لحماية أنفسهم من المياه.

وبينما كان بعض المحتجين يفرون من المنطقة، كانت قوات مكافحة الشغب تلاحقهم بالعصي. واحتشد المحتجون قرب مبنى البلدية في ديار بكر الذي طوقته السلطات بحواجز معدنية بعدما حل مسؤول حكومي أمس محل رئيس البلدية المنتخب.

وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي سيزاي تيميلي، للصحفيين في بيان ألقاه بأحد شوارع ديار بكر، تزامنا مع تحرك الشرطة ضد المحتجين: "يمكنكم اليوم أن تروا هنا نظام الضغط والاضطهاد“. وأضاف ”سنظل نقاوم من أي مكان لأن المقاومة حقنا الشرعي".

وتقول وزارة الداخلية إن رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى في جنوب شرق البلاد، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية. وكانت الوزارة قد ذكرت، أمس الأول، أنها بدأت عملية بمشاركة نحو 2300 من القوات الخاصة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في ثلاثة أقاليم بجنوب شرق البلاد.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد حذر قبل الانتخابات المحلية التي جرت في مارس من أنه قد يتخذ مثل هذا الإجراء ضد المسؤولين المنتخبين إذا تبين أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وفي سياق آخر، سيكون على الآلاف من المهاجرين واللاجئين السوريين مغادرة مدينة إسطنبول التركية خلال ساعات، وإلا سيواجهون امكانية طردهم منها.

وكانت سلطات المدينة قد أحاطت المهاجرين غير المسجلين لديها علما بضرورة عودتهم إلى الولايات التي سجلوا فيها، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط التي تعاني منها أكبر المدن التركية. ولكن عددا من المهاجرين السوريين قالوا إن العديد من هؤلاء يتم نقلهم إلى محافظة إدلب السورية التي تشهد تصعيدا في العمليات الحربية. ويقول هؤلاء إن السلطات في إسطنبول تجبر العديد من المهاجرين السوريين على التوقيع على وثائق عودة طوعية لا يستطيعون قراءتها أو فهم محتواها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 سبتمبر 2015

مأساة اللاجئين السوريين

المزيد

20 يناير 2016

وتتفاقم معاناة اللاجئين السوريين

المزيد

07 سبتمبر 2015

أستراليا تتعهد باستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

المزيد

12 سبتمبر 2015

بالفيديو .. تصرف غير إنساني مع اللاجئين السوريين في المجر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

التفاؤل يعُم الأوساط الاقتصادية بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستثمرين

الاقتصاد - محلي

السبت.. "اتحاد القدم" يحسم "الدمج" و"نائب الرئيس"

رياضة - محلي

باحثون: مازن بن غضوبة من العلماء المساهمين في بناء الحضارة الإسلامية على مدى العصور

المحليات - ثقافة

"راق بأخلاقي" يؤكد دور الشباب في بناء الوطن عبر التمسك بالتعاليم الدينية ونبذ العادات الدخيلة

المحليات - أخبار

بدء أعمال التسوية في "رأس مركز" لبناء أكبر محطة تخزين نفط في المنطقة

الاقتصاد - محلي

55 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة