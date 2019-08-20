

تامر الهلالي | القاهرة



انتظرني قليلاً أيها السيد

سأريك بعض الشعر الجيد

خبأته على مدار ازمنة متراكمة

الدفاتر في غرفة المكتب

القوارض لا تعرف الشعر

ماذا سيقول الشاعر للسيد

فكر قليلاً ثم قال:

أسمعت يوماً عن شعر لا يكتب ولا يقال : انظر

تلك صورتي حين كان عمري عشرون عاماً

و ها أنا امامك الآن

خمن أنت رحلة الزمن من خلالي

رحلة الأماكن التي انتهت بي إلى منزل تأكل فيه الفئران أغلى مالدي



ليست لدي اية ضغينة تجاه القوارض المسكينة

هي مثلي تعيش في الظلام والرطوبة

ربما فعلت ذلك لأنها كانت جائعة ولم تجد شيئاً سوى الأوراق المكدسة التي لن يقرأها أحد

ولا حتى أنا بعد تلك اللحظة

المهم الآن : هل لديك بعض الخمر والسجائر

او صورة لك حين كان عمرك عشرون عاماً

ربما أستطيع أن أقدم للقوارض الجديدة

وجبة جديدة من الورق المليء بالحبر الدسم