"ميثاق للصيرفة الإسلامية" ينظم حفلا للتعريف بحساب التوفير "هبتي" في صلالة.. اليوم

صلالة – الرؤية

ينظم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مساء اليوم حفلا للتعريف بحساب التوفير "هبتي" في القرية التراثية بمركز البلدية الترفيهي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي. ويقوم الحساب على مبدأ المضاربة ويقدم جوائز مالية كبيرة طوال العام تصل إلى مليون ريال عماني، متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتهدف الاحتفالية إلى الالتقاء بزبائن هبتي والتعريف بالحساب ومميزاته والجوائز الأسبوعية والشهرية والسنوية. وتبدأ فعاليات الحفل في السابعة مساء وتستمر حتى التاسعة والدعوة عامة.

ويتضمن الحفل فعاليات متنوعة من بينها فن رسم الوجوه والنقش بالحناء والمشغولات اليدوية وعروضا ترفيهية، كما سيكون هناك سحب خاص للجمهور لتوزيع 10 جوائز قيمة فضلا عن إجراء سحب شهر يوليو لحساب هبتي وسيحصل 10 زبائن على 1000 ريال عماني لكل منهم.

ويحظى حساب التوفير "هبتي" من ميثاق للصيرفة الإسلامية الذي تم تدشينه مؤخرا بإقبال كبير من الزبائن، ويقوم الحساب على عقد المضاربة الإسلامي؛ الذي يمثل نوعا من الشراكة بموجب الشريعة الإسلامية، ويعتبر الزبون هو رب المال أو الممول بينما يكون ميثاق هو المضارب أو مدير المال ثم يقسم الربح الناتج عن الاستثمار على أساس نسبة التوزيع المتفق عليها، كما تعتبر الجوائز المقدمة بمثابة هبة من ميثاق للصيرفة الإسلامية للزبائن من نصيب المضارب أو تدفع من قبل المساهمين من مواردهم الخاصة، وستكون الجوائز علاوة على حصة أرباح أصحاب الحسابات في مجمع المضاربة العام الموزعة طبقا للتوقعات المعلنة.

وخصص ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموع جوائز مالية طوال العام تصل قيمتها إلى مليون ريال لحساب التوفير "هبتي" موزعة على جوائز أسبوعية وشهرية وسنوية ويمكن لكافة الزبائن الذين يفتحون حساب التوفير "هبتي" ويحتفظون بمتوسط رصيد 100 ريال عماني الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية.

وسيجري السحب أسبوعيًا على 100 جائزة كل جائزة قيمتها 100 ريال عماني بمجموع جوائز تبلغ 10 آلاف ريال، كما سيجري السحب شهريا على 10 جوائز مالية كل جائزة قيمتها 1000 ريال بمجموع جوائز تبلغ 10 آلاف ريال، كما خصص ميثاق للصيرفة الإسلامية جوائز مالية كبيرة للسحوبات الخاصة بنهاية العام حيث سيجري السحب على 10 جوائز مالية قيمة كل جائزة 5 آلاف ريال بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف ريال ويمكن لكل زبون يحتفظ في رصيده بمبلغ 500 ريال الدخول في هذه السحوبات.