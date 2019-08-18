مرادم "بيئة" تستقبل 30 ألف طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى

مسقط - الرؤية

استقبلت المرادم الهندسية التابعة لشركة "بيئة" في مختلف محافظات السلطنة نحو 30 ألف طن من النفايات، وذلك في فترة ما قبل العيد وحتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها شركة "بيئة" لإصحاح البيئة من خلال التعامل مع هذه الكميات الكبيرة لتجميعها ونقلها إلى المرادم الهندسيّة.

وقالت فاطمة إبراهيم المجيني القائم بأعمال مدير الاستراتيجيات لقطاع النفايات البلدية الصلبة بشركة "بيئة" أنّ الشركة قامت بالتعاون مع الشركات المشغلة في مختلف المحافظات بوضع خطة متكاملة للتعامل مع الكميّات الكبيرة من النفايات البلدية ونفايات الأضاحي المتوقع إنتاجها خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الإطار فقد قامت الشركة بتعزيز الموارد الحالية بموارد إضافية كالحاويات والآلات والمعدات والشاحنات والقوى العاملة اللازمة لتقديم خدمات الجمع والنقل قبل وبعد فترة العيد. كما تمّ توزيع حاويات كبيرة الحجم مخصصة لتجميع نفايات الأضاحي مع مراعاة عدة عوامل منها التجمعات السكانية وسهولة الوصول إلى هذه المواقع من قبل المواطنين والتجارب السابقة في الأعياد الماضية. كما تمت زيادة فترات تجميع النفايات من الحاويات من غالبية مواقع التجميع، بالإضافة لتواجد جميع مديري التشغيل الإقليميين ومديري العمليات وضباط مراقبة العقود في كافة محافظات السلطنة للإشراف على مستوى الخدمات المقدمة طوال فترة أيام العيد.

وأضافت المجينية أنّ كميات النفايات البلدية ونفايات الأضاحي خلال الفترة من 11 أغسطس إلى 15 أغسطس قد تجاوزت 30 ألف طن أي بمعدل زيادة يقدر بحوالي 60% مقارنة بكميات النفايات خلال الأيام العادية، وساهمت نفايات الأضاحي بزيادة نسبة النفايات التي تم تجميعها من قبل شركة بيئة واستقبالها في المرادم الهندسية مع وجود زيادة في نسبة النفايات البلدية المنتجة.

وحول العمليات خلال إجازة عيد الأضحى قال المهندس محمد بن أحمد المعمري مدير التشغيل الإقليمي لمحافظات الباطنة ومسندم والظاهرة والبريمي أنّ فترة العيد هي فترة استثنائية من حيث طبيعة العمل التي كانت على مدار 24 ساعة قبل العيد وخلال أيام العيد، حيث شملت العمليات تجميعا مكثفا للنفايات قبل العيد لتفادي تراكمها والعمل على تنظيف الحاويات من خلال غسلها وتعقيمها وتوزيع أكثر من 202 حاوية خاصة فقط لتجميع نفايات الأضاحي على مستوى السلطنة، مع التركيز على أوقات الذروة قبل العيد، وكذلك خلال أيام العيد والعمل على التعامل مع شكاوى المواطنين والمقيمين التي نستقبلها عبر خدمة مركز الاتصالات على الرقم 1881 وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً طوال أيام العيد وأيضا موقع الشركة @Omanbeah عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تولي الشركة اهتماما كبيرا بالتعليقات والشكاوي التي تبث عبر هذه المواقع، ونعمل على حلها فورًا وبشكل احترافي.

ويضيف المعمري أنّ إجمالي النفايات التي تم تجميعها خلال إجازة عيد الأضحى بلغ في محافظة شمال الباطنة 7092 طنا بزيادة حوالي 110% مقارنة بالأيام العادية، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت الكمية 3936 طنًا بزيادة بنسبة 100% عن الأيام العادية. أمّا محافظة مسندم فقد كانت 252 طنا و1446 طن في محافظة الظاهرة بنسبة زيادة قدرها 70% مقارنة عن الأيام العادية، وكان نصيب محافظة البريمي 781 طنا مقارنة بنسبة زيادة قدرها 1% عن الأيام العادية، مما يدل على أنّ هناك كميات كبيرة تنتج خلال أيام العيد؛ الأمر الذي يستوجب توفير معدات وكوادر بشرية كبيرة باستطاعتها التعامل مع هذه النفايات.

ومن جانبه قال محمد بن علوي مقيبل مدير عمليات محافظة ظفار أنّ تزامن ذروه موسم الخريف بالمحافظة مع عيد الأضحى المبارك شكل تحديا كبيرا لشركة "بيئة" كما شكل ذلك عبئا كبيرا على الشركة المشغلة من خلال تجميع نفايات الأضاحي من الأماكن العشوائية وإهمالها وعدم الإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصالات التابع لشركة بيئة، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المواطنين برمي نفايات الأضاحي في الأماكن المخصصة لمثل هذه النفايات" مؤكدا أن "بيئة" استطاعت التعامل مع هذه التحديات ونجحت في ذلك، وجارٍ حاليا العمل على التنسيق لمناقشة هذه التحديات مع الجهات ذات الاختصاص مثل بلدية ظفار والمديرية العامة للشؤون المناخية لتحديد مواقع في متناول الجميع ومزودة بتسهيلات للحد من الرمي العشوائي لنفايات الأضاحي ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين.

وأشار مقيبل إلى أنّ عدد الحاويات المخصصة لتجميع نفايات الأضاحي بلغت 34 حاوية تتراوح سعتها من 7 أمتار مكعبة إلى 30 مترا مكعبا موزعة على مناطق متفرقة في ولايات المحافظة. مضيفا أنّ كميّة النفايات البلدية الصلبة في محافظة ظفار بلغت خلال إجازة العيد 3728 طنا أي بزيادة قدرها 68% عن الأيام العادية. كما بلغت كمية نفايات الأضاحي في نفس الفترة 497 طنا بمعدل زيادة يصل إلى 4% مقارنة بالعام الماضي.