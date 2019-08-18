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السفارة السعودية في إسطنبول تحذر المواطنين المقيمين في تركيا

الأحد 18 أغسطس 2019 02:02 م بتوقيت مسقط

السفارة السعودية في إسطنبول تحذر المواطنين المقيمين في تركيا

إسطنبول - الوكالات

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي".

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما".

وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر".

ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي "تقسيم – شيلسي" بعد غروب الشمس.

يأتي هذا التحذير بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر2018.

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