مصرع مذيعة أمريكية بتحطم طائرة

نيو أوليانز – الوكالات

قتلت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية نانسي باركر أثناء تأدية واجبها المهني في الجو، عندما تحطمت طائرة كانت تجري تحقيقا على متنها.

ووقع الحادث حسب قناة "أن بي سي" يوم الجمعة الماضي، عندما كانت باركر البالغة 53 عاما تجري تحقيقا عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، قتل جنبا إلى جنب مع الصحفية في الحادث.

وأضافت القناة، أن باركر حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية ووفقا لزملائها كان العمل معها متعة.

ونقلت صحيفة "تيم إنجرام" عن القناة: "اليوم فقدنا صحفية رائدة وصديقة رائعة، وفقد مجتمع تلفزيون نيو أورليانز كنزا حقيقيا، وبالإضافة إلى ذلك فقدت أسرتها زوجة وأما وابنة".