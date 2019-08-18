الأحد, 18 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

مصرع مذيعة أمريكية بتحطم طائرة

الأحد 18 أغسطس 2019 11:53 ص بتوقيت مسقط

مصرع مذيعة أمريكية بتحطم طائرة

 

نيو أوليانز – الوكالات

قتلت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية نانسي باركر أثناء تأدية واجبها المهني في الجو، عندما تحطمت طائرة كانت تجري تحقيقا على متنها.

ووقع الحادث حسب قناة "أن بي سي" يوم الجمعة الماضي، عندما كانت باركر البالغة 53 عاما تجري تحقيقا عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، قتل جنبا إلى جنب مع الصحفية في الحادث.

وأضافت القناة، أن باركر حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية ووفقا لزملائها كان العمل معها متعة.

ونقلت صحيفة "تيم إنجرام" عن القناة: "اليوم فقدنا صحفية رائدة وصديقة رائعة، وفقد مجتمع تلفزيون نيو أورليانز كنزا حقيقيا، وبالإضافة إلى ذلك فقدت أسرتها زوجة وأما وابنة".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2016

مقتل 62 شخصا بتحطم طائرة إماراتية في روسيا.. وموسكو ترجح فرضيتي الخطأ البشري والخلل الفني

المزيد

21 أغسطس 2016

مذيعة أمريكية تمتطي أسرع إنسان في العالم

المزيد

19 مارس 2016

مصرع 61 في تحطم طائرة إماراتية بروسيا

المزيد

02 أغسطس 2015

مصرع 11 عسكريا كولومبيا في تحطم طائرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العثور على غريق بحر الأشخرة مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

السلطنة تشارك في مراسم التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إنشاء 3 مستشفيات بأقل من 300 مليون ريال

المحليات - أخبار

مواطنون ومقيمون: الإجازات الطويلة فرصة لتنشيط السياحة الداخلية.. ونقص الخدمات أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

وزير الصحة يُدشن وحدة الطب النووي بـ"مركز القلب" وجناح التمريض الخاص في صلالة

المحليات - أخبار

32 طلبا للاستثمار في "ريسوت الصناعية".. وتوطين 9 مشاريع في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة