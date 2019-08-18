ضيوف الرحمن



أحمد بن هلال العبري | سلطنة عمان

نفرَ الحجيجُ وقد بقيتُ مكاني

فهنا جَنانيَ راتعٌ بجِنان

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وهنا اكتمالٌ كم سعيتُ لأجلِه

فالقلبُ عاشَ بخامسِ الأركان

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من كلِّ فجٍ ها هنا تكبيرةٌ

لبَّى بها رَغَبا ذوو الإيمان

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وكأنَ مكةَ في بهاءِ جلالِها

تُنسي الغريبَ الشوقَ للأوطان

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في مشعرٍ رحماتُه مشهودةٌ

بين الورى بتنزلِّ القرآن

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أنا ما أتيتُ وإنما ربي قضى

توفيقَه فالحمدُ للرحمن

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أنا ما وقفتُ كما يليقُ، وكم أرى

شيخا جرَتْ عيناه كالوديان

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وعلى عصاه يسيرُ نحوَ حصاتِه

كي يستظلَّ وزادَ في الإذعان

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عرفاتُه خُلدٌ وفي ساعاتِها

يرقى بكلِّ دقائقٍ وثواني

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وأراه ينظرُ للسماءِ برغبةٍ

وبرهبةٍ كالنبضِ للخفقان

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وأنا أُردِدُ في لساني ذكرَ مَنْ

بِسَناه تسعدُ في الحسابِ لساني

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وأسيرُ للبيتِ الجليلِ مُلبّيا

وخُطاي عَطَّرها غبارُ مكان

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وليَ المُنى بمِنى وأعظمِ ليلةٍ

بمبيتِ مُزدلِفٍ كما اليقظان

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وأعودُ للركنِ الشريفِ وكلما

ودّعْتُ أسودَه لثمتُ يَماني

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وشربتُ زمزمَه بغرفةِ صائمٍ

لأعودَ منه بشربةِ الريان

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رباه هذا عبدُكم بحماكم

فاكتبْ ليَ التوفيقَ بالغفران

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واسكبْ عليَّ فيوضَ تثبيتٍ على

نهجِ الصراطِ وآيةِ الميزان

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ميزانُ رحمةِ مُنعمٍ وموفَقٍ

للباقياتِ وجنةِ الرضوان

