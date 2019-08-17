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"جمعية الصحفيين" تعزز خبرات الأعضاء حول تغطية انتخابات الشورى

السبت 17 أغسطس 2019 08:35 م بتوقيت مسقط

"جمعية الصحفيين" تعزز خبرات الأعضاء حول تغطية انتخابات الشورى

 

مسقط - الرؤية

تنظم جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، حلقة عمل تدريبية حول التغطية الإعلامية للانتخابات، وذلك يومي 19 و20 أغسطس الجاري بمنتجع صلالة روتانا.

ويشارك في الحلقة أكثر من 80 صحفيا وإعلاميا من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالسلطنة. وقال سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العمانية إنّ الحلقة تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التغطية الصحفية للانتخابات، وتستهدف المراسلين والمتعاونين مع الصحف والمجلات ومراسلي الإذاعة والتلفزيون لتعريفهم بكافة الأدوات التي تعين الصحفي على تغطية هذه الانتخابات؛ كونه يبحث عن المعلومة والأرقام وباعتباره رافداً لكافة وسائل الإعلام. وأضاف أنّ الحلقة تناقش الصعوبات التي تواجه المراسل الصحفي في تغطية بعض الأحداث ونقلها بكل شفافية وحيادية.

وأوضح النهدي- في تصريح له- أنّه سيحاضر في الحلقة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي والدكتور سالم بن سلمان الشكيلي والدكتور عبدالحميد الموافي وسالم بن حمد الجهوري وحامد بن أحمد باعمر. وأشار إلى أنّ الحلقة تتناول عددا من أوراق العمل منها التغطية الإعلامية للانتخابات وكل ما يتعلق بالانتخابات، والتقارير الإخبارية التي يتم بثّها أثناء الانتخابات، ومبدأ الانتخابات، والقوانين المنظمة لها، والتركيز على الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات، والمبادئ والضوابط الخاصة بتغطيتها الإعلامية، وأهمية الإعلام في الانتخابات ودوره البنّاء في نقل صورة سليمة إلى المتلقي، وكيفية المحافظة على حيادية وسائل الإعلام، وكيفية تنقية التقارير الصحفية من الميول الشخصية والفكرية.

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