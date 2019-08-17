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3.2% نموا لودائع القطاع المصرفي بنهاية يونيو

السبت 17 أغسطس 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

3.2% نموا لودائع القطاع المصرفي بنهاية يونيو

مسقط - العمانية

 

بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019 مسجلا نموا بنسبة 2ر3 بالمائة، بحسب بيانات البنك المركزي العماني. وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 6ر4 بالمائة لتصل إلى حوالي 9ر14 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 6ر49 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 3ر29 بالمائة و8ر18 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفي سياق آخر، ارتفع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 7ر25 مليار ريال عماني في نهاية يونيو2019مسجلا نموا بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام الماضي، وضمن الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 1ر4 بالمائة ليصل إلى 6ر22 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2019.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على مانسبته 9ر45 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 1ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5ر5 بالمائة و4ر3 بالمائة على التوالي.

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